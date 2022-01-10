"Ядерную войну нельзя выиграть": США и Кремль обсудили размещение ракет и учения в Европе

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что они обсудили с Кремлем размещение ракет и военные учения в Европе. Вспомнила также, что "ядерную войну никогда нельзя выиграть".

Политик прокомментировала состоявшиеся 10 января переговоры с российской делегацией в Женеве. Это произошло на телефонном брифинге для журналистов.

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Ядерную войну никогда нельзя выиграть и нельзя вести

США открыты для обсуждения с Россией по размещению ракет (речь о размещении в Европе – 24 канал), однако на взаимных условиях, и по масштабам и размерам военных учений с Россией,

– говорится в сообщении.

Журналист Кристофер Миллер написал, что замгоссекретаря НАТО Венди Шерман заверила: "США и Россия согласились, что ядерную войну никогда нельзя выиграть и нельзя вести".

Кроме того, политик объяснила, что количество военных США в Европе не было темой разговора.

"У нас не было дискуссий о численности войск США в ходе наших переговоров", – заявила Шерман.

Она объяснила, что это не тема для переговоров.

Кратко о переговорах между США и Кремлем.

Российская делегация еще 9 января прибыла на переговоры в Женеву. В частности, после первого раунда глава делегации заместитель главы МИД Сергей Рябков заявил, что разговор был деловым. В Госдепе США объяснили, что раунд был подготовительным.

10 января представители Кремля в Швейцарии заявили, что переговоры были "трудными и профессиональными, без попыток обойти острые углы".

Кстати, Венди Шерман заверила, что последствия вторжения России в Украину будут гораздо жестче, чем в 2014 году.

На 12 января запланирован второй дипломатический канал переговоров – заседание Совета НАТО – Россия. После этого – формат Россия – ОБСЕ.

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Полный текст публикации Бенджамина Холла

Стратегический диалог США и России в Женеве длился восемь часов. Заместитель госсекретаря США Венди Шерман говорит, что США открыты для обсуждения с Россией размещения ракет и взаимных ограничений относительно масштабов и размеров военных учений.