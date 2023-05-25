Путин уже подписал указ: Россия перемещает ядерные боеприпасы в Беларусь
Утром 25 мая стало известно, что Россия и Беларусь договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории северного соседа Украины. Впоследствии белорусский диктатор сообщил, что ядерное оружие уже начали перемещать.
О размещении ядерного оружия в Беларуси Лукашенко сообщил в кулуарах Высшего Евразийского экономического форума, который проходит в Москве. Его заявление распространили белорусские СМИ, пишет 24 Канал.
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Ядерное оружие уже может находиться на территории Беларуси
Как сообщил Лукашенко, Путин его проинформировал о подписании соответствующего указа. Им определялись действия государств по размещению ядерного оружия в Беларуси.
Принято решение в развитие того, что сказано было устно. Но нам нужно было подготовить там места хранения и прочее. Мы все это сделали, потому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось,
– подчеркнул Александр Лукашенко.
При этом журналист уточнил у диктатора, находится ли оружие массового поражения уже на территории Беларуси. На что самопровозглашенный президент ответил: "Возможно. Я приеду – посмотрю".
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Документ о размещении ядерного оружия
Отметим, что несколькими часами ранее обе страны окончательно договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории северного соседа Украины. Документ подписали министры обороны Беларуси и России в Минске.
При этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что его государство заинтересовано в дальнейшем развитии стратегических отношений с Россией в военной сфере.
Что предшествовало этим событиям
- Следует отметить, что о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси заговорили еще в конце марта 2023 года. Тогда Путин заявил, что Лукашенко якобы неоднократно просил его о размещении ядерного оружия на своей территории.
- Российский диктатор тогда заявил, что уже помог белорусам переоборудовать 10 типов самолетов для применения тактического оружия, передал ракетный комплекс "Искандер", с 3 апреля начнет обучение экипажей и строительство хранилища для ядерного оружия. При этом завершить строительство планировалось до 1 июля.
- Однако Путин заявил, что при этом речь не идет о предоставлении Беларуси ядерного оружия для пользования Лукашенко. Кремль захотел разместить свои ядерные силы на территории соседнего государства, чтобы эксплуатировать ее территорию и пугать Запад оружием массового поражения.
- У Лукашенко тогда заявили, что размещение российского ядерного оружия в Беларуси является "вынужденными действиями в ответ касательно укрепления собственной безопасности и обороноспособности". А также не забыли добавить, что такое сотрудничество якобы осуществляется в "строгом соответствии" с международным правом.