Путин уже подписал указ: Россия перемещает ядерные боеприпасы в Беларусь

Утром 25 мая стало известно, что Россия и Беларусь договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории северного соседа Украины. Впоследствии белорусский диктатор сообщил, что ядерное оружие уже начали перемещать.

О размещении ядерного оружия в Беларуси Лукашенко сообщил в кулуарах Высшего Евразийского экономического форума, который проходит в Москве. Его заявление распространили белорусские СМИ, пишет 24 Канал.

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Ядерное оружие уже может находиться на территории Беларуси

Как сообщил Лукашенко, Путин его проинформировал о подписании соответствующего указа. Им определялись действия государств по размещению ядерного оружия в Беларуси.

Принято решение в развитие того, что сказано было устно. Но нам нужно было подготовить там места хранения и прочее. Мы все это сделали, потому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось,

– подчеркнул Александр Лукашенко.

При этом журналист уточнил у диктатора, находится ли оружие массового поражения уже на территории Беларуси. На что самопровозглашенный президент ответил: "Возможно. Я приеду – посмотрю".

Лукашенко заявил о перемещении ядерного оружия: видео

Документ о размещении ядерного оружия

Отметим, что несколькими часами ранее обе страны окончательно договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории северного соседа Украины. Документ подписали министры обороны Беларуси и России в Минске.

При этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что его государство заинтересовано в дальнейшем развитии стратегических отношений с Россией в военной сфере.

Что предшествовало этим событиям