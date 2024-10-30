КНДР может готовить ядерные испытания и запуск ракеты, способной долететь США

Разведка Южной Кореи сообщает, что КНДР, вероятно, завершила подготовку к своему седьмому ядерному испытанию. Отмечается, что страна близка к проверке ракеты большой дальности.

Потенциально, этот ядерный боеприпас способен достичь Соединенных Штатов.

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КНДР готова испытать ракету большой дальности

Кроме этого, за закрытыми дверями разведка Южной Кореи сообщила, что некоторые передовые подразделения северокорейских войск, направлены в Россию, могли достичь фронтов боев.

Ранее в этом месяце президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что он ожидает, что Северная Корея осуществит масштабные провокации, такие как испытания ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет примерно во время выборов в США. Причиной является попытка усилить давление на Вашингтон и его союзников.

В то же время во время брифинга 30 октября министр обороны США Ллойд Остин указал, что Штаты намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений, в том числе и ядерным оружием.

"Сегодня я заверил министра обороны Южной Кореи Ким Йон Хена, что Соединенные Штаты остаются полностью преданными обороне Республики Корея, и наши обязательства по расширенному сдерживанию остаются железными", – подчеркнул Остин.