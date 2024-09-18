Кремль угрожает ядерными испытаниями: насколько реальна угроза: насколько реальна угроза

Российский руководитель Владимир Путин снова начал волну шантажа и пугает проведением ядерных испытаний. Он понимает следующее: если отменят запрет на удары ракетами Storm Shadow по территории России, то ситуация в стране-агрессоре значительно ухудшится.

Поэтому диктатор сейчас активно следует доктрине ядерного шантажа, которая состоит из многих этапов. Каких именно и насколько реальна угроза – в эфире 24 Канала предположил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Жителям какого острова в России следует обеспокоиться

По словам Тизенгаузена, доктрина ядерного шантажа России состоит из нескольких этапов:

передача Беларуси ядерных зарядов, для которых Александр Лукашенко мог даже подготовить хранилища;

непосредственное проведение ядерных учений на белорусской территории;

разговоры о переходе к испытанию ядерного оружия, которые существенно повышают враждебную риторику.

Что интересно, по убеждению Владимира Путина, если ракеты Storm Shadow будут лететь по России, НАТО автоматически будет восприниматься как сторона конфликта. Якобы из-за того, что будет задействована американская система навигации, а британцы будут заниматься программированием.

Путин действительно может провести ядерные испытания <..> Учитывая опыт россиян, всем, кто живут неподалеку острова Новая Земля, необходимо очень обеспокоиться. У них же кривые руки. Они могут все что угодно сделать,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Новая Земля Архипелаг в Северном Ледовитом океане между Баренцевым и Карским морями; входит в Архангельскую область России.

Состоит из двух крупных островов – Северного и Южного, разделенных узким проливом Маточкин Шар и многих мелких.

Однако неизвестно, в каком состоянии ядерные заряды. Их нужно каждые 10 – 15 лет перебирать, а Россия ничего подобного никогда не делала. То, что россияне декларируют тысячи ядерных боеголовок, не означает, что они все исправны.

Даже если Путин нажмет "красную кнопку", то большая часть ракет из шахт вообще не выйдут. Что будет с Россией, никому не известно. Он не хочет этого делать. Он любит жизнь и своих маленьких "кабаят" (детей Алины Кабаевой – 24 Канал), о которых Путин в последнее время все чаще говорит,

– отметил политтехнолог.