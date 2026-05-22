Надо внимательно следить: военный обозреватель ответил, угрожают ли Украине учения в Беларуси

Россия на территории Беларуси, вероятно, разместила ядерные боеприпасы для комплекса "Искандер-М". На белорусской территории с 18 по 21 мая 2026 года проходили совместные с россиянами ядерные учения. Это попытка Кремля дестабилизировать ситуацию, но исключать любую угрозу нельзя.

Военный обозреватель Василий Пехньо рассказал 24 Каналу, что наше государство уже имеет болезненный опыт совместных российско-белорусских учений в период полномасштабного вторжения. Тогда Россия с территории Беларуси пошла на Украину.

"Поэтому мы должны следить за этим процессом. Мне кажется, что ядерные учения являются показательными, ведь появился тезис, что россияне направили специальные ядерные боеголовки в Беларусь, но еще раньше говорили о дислокации "Орешника"", – отметил он.

Чем опасна ядерная активность в Беларуси?

Василий Пехньо отметил, что уже неоднократно звучат заявления о ядерном оружии на территории Беларуси, но неизвестно какой из этих случаев является действительно правдивым.

Это атмосфера тотальной лжи, которая существует относительно российских действий. Разведка должна давать правдивую оценку. Я не исключаю, что существует политическая необходимость с нашей стороны "подсветить" все эти угрозы с белорусской территории,

– сказал военный обозреватель.

По его мнению, неважно, действительно ли россияне разместили свое ядерное оружие в Беларуси, или нет, но – это официальное заявление Кремля о передислокации ядерных боеголовок в не ядерную страну.

Это наблюдает весь мир, но нет конкретных международных действий по такой агрессивной риторике. Наше государство, вероятно, пытается привлечь к этому внимание западного общества, ведь очень опасно пренебрегать подобными угрозами.

Какое значение имеет размещение ядерных боеголовок в Беларуси?

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий заметил, что размещение ядерных боеголовок на территории Беларуси имеет крайне важное значение для настроений в обществе. В частности для стран НАТО эта угроза стала еще ближе.

Ведь, например, Польша не имеет ядерного вооружения, а Беларусь благодаря России – да.

Это имеет значение, потому что медийно это очень давит на обычных граждан, а те давят на свое руководство. Россияне знают, что это очень важно и уже годами работают такими методами,

– подчеркнул он.

Пропаганда Кремля успешно запугивает страны мира, убеждая в своей силе. Городницкий отметил, что с началом полномасштабного вторжения на территорию Украины это удается постепенно опровергать, но такая риторика, к сожалению, до сих пор сохраняется.

Кроме того, он удивлен заявлениями НАТО о реакции на надежды России в случае применения ядерного оружия.

Важно! Генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что будет, если Россия применит ядерное оружие против Украины. Он пригрозил россиянам разрушительным ответом Альянса.

Однако подобная реакция может быть не эффективной, если не использовать превентивные методы еще до начала вероятной угрозы.

Политический эксперт считает, что похожие осторожные заявления от мировых лидеров указывают на то, что Россию до сих пор боятся. Такая ситуация – это успешная пропаганда россиян на территории стран Запада.

Опасны ли ядерные учения России?

Кремль ядерные учения назвал ответом на угрозу агрессии. Эксперты считают, что это попытка России отвлечь внимание от неудач на поле боя.

Специальные ядерные боеприпасы разместили на территории Беларуси в рамках военных учений. Происходили тренировки по подготовке снаряжения, скрытого перемещения и запуска оружия. Украина считает, что это угрожает безопасности украинских границ еще с одного направления.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на фоне совместных ядерных учений провели онлайн-конференцию. Самопровозглашенный президент Беларуси считает, что это никому не угрожает, но его страна якобы готова защищать свою территорию.