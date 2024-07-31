В России начался третий этап ядерных учений

В России начался третий этап обучения нестратегических ядерных сил. На нем будут отрабатываться вопросы подготовки частей к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

В Минобороны страны-агрессора заявили, что личный состав ракетных соединений ПВО и Центрального военного округа будет выполнять задачи по получению специальных учебных боеприпасов. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о ядерных учениях в России

По решению Владимира Путина в России начался третий этап обучения нестратегических ядерных сил. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

В рамках учения будет отработана подготовка частей к боевому применению нестратегического ядерного оружия. Личный состав ракетных соединений ПВО и Центрального военного округа будет выполнять учебно-боевые задачи по получению специальных учебных боеприпасов для комплексов "Искандер-М".

Также авиация Военно-космических сил России будет отрабатывать снаряжение специальными боевыми частями для авиасредств поражения и проведет вылеты в районы патрулирования.

В Минобороны страны-агрессора заявили, что этот этап обучения имеет целью повышение готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия к выполнению боевых задач.