Странный близнец Медведева, – Подоляк сказал, что стоит за ядерными угрозами Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на сегодня не является субъектом глобальной политики. Поэтому ядерные угрозы ничем не подкреплены – они лишь для заполнения информационного пространства.
Такое мнение в интервью 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он напомнил, что тактическое ядерное оружие будет только храниться в Беларуси – контролировать же его будет Россия. Об этом ранее заявляли аналитики ISW.
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"Лукашенко не является сегодня субъектом не только глобальной политики, но и войны в Украине как таковой. Лукашенко является странным "братом-близнецом" Медведева", – сказал Подоляк.
Стоит ли считаться с ядерными угрозами Лукашенко: смотрите видео
Как и заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев, Лукашенко делает странные, абсолютно анекдотические заявления, чтобы просто забить информационное пространство.Обратите внимание! Самопровозглашенный президент Беларуси уже начал комментировать размещение ядерного оружия в стране. Лукашенко заявил, что якобы он будет иметь контроль над ней.
Лукашенко просто бравирует
"Лукашенко хочет запугать. Ему очень страшно, поэтому он продолжает играть в эту игру – любым путем остановим Украину в процессе контрнаступления", – заметил Подоляк.
Единственная миссия Лукашенко, как и любого из ареала интересов России, – любой ценой остановить:
- контрнаступление на поле боя;
- военную поддержку Украины со стороны партнеров.
Я уже не впервые подчеркиваю, что нет смысла обращать внимание на какие-либо слова Лукашенко. Он находится в аффективном состоянии,
– подытожил Подоляк.
Ядерка в Беларуси: коротко
- Утром 25 мая стало известно, что Москва и Минск договорились о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Соответствующий документ был подписан министрами обороны двух стран.
- Владимир Путин заявил, что ядерное оружие начнут размещать в Беларуси после подготовки специальных хранилищ. "Соответствующие процедуры" завершатся 7 – 8 июля.
- Заместитель руководителя Объединенного Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко считает, что на уровне министров обороны России и Беларуси был подписан секретный протокол. И в этом документе могли быть четко прописаны роль и голос самопровозглашенного президента Беларуси по использованию ядерного оружия.