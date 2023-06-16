Странный близнец Медведева, – Подоляк сказал, что стоит за ядерными угрозами Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на сегодня не является субъектом глобальной политики. Поэтому ядерные угрозы ничем не подкреплены – они лишь для заполнения информационного пространства.

Такое мнение в интервью 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он напомнил, что тактическое ядерное оружие будет только храниться в Беларуси – контролировать же его будет Россия. Об этом ранее заявляли аналитики ISW.

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"Лукашенко не является сегодня субъектом не только глобальной политики, но и войны в Украине как таковой. Лукашенко является странным "братом-близнецом" Медведева", – сказал Подоляк.

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Как и заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев, Лукашенко делает странные, абсолютно анекдотические заявления, чтобы просто забить информационное пространство.

Лукашенко просто бравирует

Самопровозглашенный президент Беларуси уже начал комментировать размещение ядерного оружия в стране. Лукашенко заявил, что якобы он будет иметь контроль над ней.

"Лукашенко хочет запугать. Ему очень страшно, поэтому он продолжает играть в эту игру – любым путем остановим Украину в процессе контрнаступления", – заметил Подоляк.

Единственная миссия Лукашенко, как и любого из ареала интересов России, – любой ценой остановить:

контрнаступление на поле боя;

военную поддержку Украины со стороны партнеров.

Я уже не впервые подчеркиваю, что нет смысла обращать внимание на какие-либо слова Лукашенко. Он находится в аффективном состоянии,

– подытожил Подоляк.

Ядерка в Беларуси: коротко