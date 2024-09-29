Путин возобновил ядерные угрозы и использует советскую стратегию обмана, – Bloomberg

Владимир Путин объявил о значительных изменениях своей ядерной доктрины. Это привело к предполагаемым предупреждениям о ядерном ответе России, если США позволят Украине использовать американские ракеты средней дальности против целей в России.

Последнее изменение доктрины следует рассматривать как попытку Кремля восстановить доверие к ядерным угрозам, которые начали терять свою силу. Такое мнение высказал Марк Чемпион, колумнист Bloomberg Opinion.

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Какие угрозы Путина являются реальными

По словам аналитика, Россия рассылает другие, "более правдоподобные", предупреждения об эскалации, которые привлекли меньше внимания.

Одно из них, возможно, по иронии судьбы, поступило через президента Украины Владимира Зеленского, когда он заявил, что его разведывательные службы обнаружили, что российские военные планируют вывести из строя остальные украинские атомные электростанции путем бомбардировки. Это может произойти,

– говорится в материале.

Другим поводом для беспокойства является сообщение Reuters от 24 сентября. В нем отмечалось, что Россия обсуждает предоставление сложных противокорабельных ракет ополченцам-хуситам в Йемене, где они контролируют проход из Красного моря к Суэцкому каналу.

Исламистская группировка преследует, а в некоторых случаях топит, коммерческие суда, которые проходят через пролив с момента вторжения Израиля в Газу. Российские противокорабельные ракеты значительно улучшат дальность удара и мощность хуситов.

По словам Марка Чемпиона, эти типы сигналов следует рассматривать как оружие сами по себе, поэтому важно различать реальное и мнимое. В своем коротком выступлении 25 сентября на заседании Совета безопасности России Путин сказал две важные вещи.

Первая заключалась в том, что отныне Россия будет рассматривать нападение на свою территорию безъядерного государства, за которым стоит ядерная, как совместное усилие. Во-вторых, любое обычное массированное воздушное нападение на Россию было бы достаточной причиной для ядерного ответа,

– рассказал автор материала.

Кремль использовал такой ядерный сигнал, чтобы навязать Западу чрезмерную осторожность относительно темпов и сложности военной помощи Украине. Эта схема имеет долгую историю, начиная с тактики, принятой советскими военными в 1970-х годах, под названием "рефлексивный контроль".

Рефлексивный контроль – это тактика, опирающаяся на формирование противника с помощью целенаправленной риторики и информационных операций таким образом, чтобы он добровольно прибегнул к выгодным России действиям.

К слову, ранее в Евросоюзе заявили, что очередные угрозы Путина не изменят позицию ЕС относительно продолжения поддержки Украины в войне против России.