Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных. Он отметил, что у российского диктатора уже не осталось никаких рычагов влияния на Украину и мир, кроме запугивания использованием ядерного оружия. Однако этот довод уже тоже не работает.

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Нет никакого смысла

Как заверил Пьяных, ничто не заставит Путина применить ядерное оружие против Украины.

Я не верю, что он решится. Кишка у него тонка. Этот серый мужичок может сколько угодно бряцать ядерным оружием, но в этом нет никакого смысла,

– подчеркнул он.

Если даже предположить, что приказ Путина выполнили и бомбардировщик Т-95 взлетел с аэродрома в Энгельсе в Саратовской области, выпустил какую-то ракету и она даже не заржавела, не упала над Каспийским морем и попала по территории Украины.

И что? Будет взрыв, эффекта которого меньше, чем от Чернобыля. Чего Путин этим добьется? Против него сразу встанет весь мир. Состоится срочное заседание Совбеза ООН, НАТО,

– предположил Пьяных.

Американские военные корабли тоже куда-то приплывут и уже куда-то выстрелят, уничтожив Черноморский флот России или что-нибудь еще.

Решится ли Путин использовать ядерное оружие: смотрите видео

Нечем запугивать мир

"На ядерный шантаж Путина уже никто не обращает внимания. А больше у него нет ничего, чем бы он мог действительно запугать мир. Что у него осталось: мобики, Пригожин, который вывел своих вагнеровцев из-под Бахмута, генерал Лапин, руководивший "освобождением" Белгородской области от РДК и легіона "Свобода России"? – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Путин пока удерживает какие-то позиции, по мнению Глеба Пьяных, но зачем – он не сможет объяснить. Так же как не сможет объяснить, зачем ему сухопутный коридор на временно оккупированный Крым или Донецкая и Луганская области.

Страны с наибольшим запасом ядерного оружия / Инфографика 24 Канала

Обратите внимание! 25 мая Путина Лукашенко подписали договор о перемещении тактического ядерного оружия из России на территорию Беларуси. В Белом доме назвали этот шаг российского диктатора "безответственным". Однако США не имеют оснований полагать, что Россия готовится применить это ядерное оружие.

Ядерные угрозы Кремля