Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Гліб П'яних. Він зауважив, що у російського диктатора вже не залишилось жодних важелів впливу на Україну та й світ, окрім залякування використанням ядерної зброї. Проте цей аргумент вже теж не працює.

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Немає жодного сенсу

Як запевнив П'яних, ніщо не змусить Путіна застосувати ядерну зброю проти України.

Я не вірю, що він наважиться. Кишка в нього тонка. Оцей сірий мужичок може скільки завгодно брязкати ядерною зброєю, але в цьому немає жодного сенсу,

– наголосив він.

Якщо навіть припустити, що наказ Путіна виконали і бомбардувальник Т-95 злетів з аеродрому в Енгельсі в Саратовській області, випустив якусь ракету і вона навіть не заіржавіла, не впала над Каспійським морем і влучила по території України.

І що? Буде вибух, ефекту від якого менше, ніж від Чорнобиля. Чого Путін цим досягне? Проти нього одразу встане весь світ. Відбудеться термінове засідання Радбезу ООН, НАТО,

– припустив П'яних.

Американські військові кораблі теж кудись припливуть і вже кудись вистрілять, знищивши Чорноморський флот Росії чи щось ще.

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Не має чим залякувати світ

"На ядерний шантаж Путіна вже ніхто не звертає уваги. А більше він не має нічого, чим би міг справді залякати світ. Що в нього залишилось: мобікі, Пригожин, який вивів своїх вагнерівців з-під Бахмута, генерал Лапін, який керував "визволенням" Бєлгородської області від РДК та легіону "Свобода Росії"? – підкреслив російський опозиційний журналіст.

Путін поки що утримує якісь позиції, на думку Гліба П'яних, але навіщо – він не зможе пояснити. Так само як не зможе пояснити, навіщо йому сухопутний коридор на тимчасово окупований Крим чи Донецька та Луганська області.

Країни з найбільшим запасом ядерної зброї / Інфографіка 24 Каналу

Зверніть увагу! 25 травня Путін та Лукашенко підписали договір про переміщення тактичної ядерної зброї з Росії на територію Білорусі. В Білому домі назвали цей крок російського диктатора "безвідповідальним". Однак США не мають підстав вважати, що Росія готується застосувати цю ядерну зброю.

Ядерні загрози Кремля