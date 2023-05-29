Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Гліб П'яних. Він зауважив, що у російського диктатора вже не залишилось жодних важелів впливу на Україну та й світ, окрім залякування використанням ядерної зброї. Проте цей аргумент вже теж не працює.
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Немає жодного сенсу
Як запевнив П'яних, ніщо не змусить Путіна застосувати ядерну зброю проти України.
Я не вірю, що він наважиться. Кишка в нього тонка. Оцей сірий мужичок може скільки завгодно брязкати ядерною зброєю, але в цьому немає жодного сенсу,
– наголосив він.
Якщо навіть припустити, що наказ Путіна виконали і бомбардувальник Т-95 злетів з аеродрому в Енгельсі в Саратовській області, випустив якусь ракету і вона навіть не заіржавіла, не впала над Каспійським морем і влучила по території України.
І що? Буде вибух, ефекту від якого менше, ніж від Чорнобиля. Чого Путін цим досягне? Проти нього одразу встане весь світ. Відбудеться термінове засідання Радбезу ООН, НАТО,
– припустив П'яних.
Американські військові кораблі теж кудись припливуть і вже кудись вистрілять, знищивши Чорноморський флот Росії чи щось ще.
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Не має чим залякувати світ
"На ядерний шантаж Путіна вже ніхто не звертає уваги. А більше він не має нічого, чим би міг справді залякати світ. Що в нього залишилось: мобікі, Пригожин, який вивів своїх вагнерівців з-під Бахмута, генерал Лапін, який керував "визволенням" Бєлгородської області від РДК та легіону "Свобода Росії"? – підкреслив російський опозиційний журналіст.
Путін поки що утримує якісь позиції, на думку Гліба П'яних, але навіщо – він не зможе пояснити. Так само як не зможе пояснити, навіщо йому сухопутний коридор на тимчасово окупований Крим чи Донецька та Луганська області.
Країни з найбільшим запасом ядерної зброї / Інфографіка 24 Каналу
Ядерні загрози Кремля
- Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що не вірить в можливість використання Росією ядерної зброї у цій війні. Він, зокрема, зазначив, що востаннє країна-агресорка проводила випробування ядерної зброї ще 1998 року в Казахстані. А тому, можна лише припустити, в якому стані зараз перебуває ядерний арсенал" Росії.
- В американському Інституті вивчення війни наголосили, що ядерні погрози Кремля пов'язані з його намаганням мінімізувати підтримку західних партнерів України. Адже російська влада серйозно занепокоєна контрнаступом ЗСУ і у такий спосіб хоче йому завадити.