Путин загоняет себя в ловушку: как Запад отреагировал на новые ядерные угрозы диктатора

Диктатор Владимир Путин анонсировал изменения в ядерной доктрине России. Фактически там ничего не поменяется. Этим заявлением Путин не достиг значительного эффекта.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, заметив, что ядерные угрозы Путина были направлены на президента США Джо Байдена и других западных лидеров. Никто на это особо не реагировал.

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Путин заводит себя в ловушку

Как отметил Чаленко, основная цель Путина – сорвать дальнейшую военную помощь для Украины и сделать невозможным разрешение на удары вглубь России западным оружием.

Диктатор даже несколько переборщил со своими заявлениями. Он указал, что едва ли не атака обычного беспилотника может стать причиной ядерного ответа. Но это уже продолжается не первый год.

Путин сам себя загоняет в ловушку. Он вызывает противодействие не только западных государств, но и своего главного партнера – Китая. Там всегда подчеркивают о недопустимости ядерной эскалации. А Путин выдает месседжи, которые потом не сможет реализовать. Да и нынешняя редакция их доктрины дает им возможность использовать, к примеру, тактическое ядерное оружие. Но они этого не делают,

– сказал Чаленко.

Обратите внимание! Путин хотел также напугать мир испытательным запуском межконтинентальной ракеты "Сармат". Но она взорвалась сразу в шахте.