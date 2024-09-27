Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що ядерні погрози Путіна були спрямовані на президента США Джо Байдена та інших західних лідерів. Ніхто на це особливо не реагував.

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Путін заводить себе в пастку

Як наголосив Чаленко, основна мета Путіна – зірвати подальшу військову допомогу для України та унеможливити дозвіл на удари вглиб Росії західною зброєю.

Диктатор навіть дещо переборщив зі своїми заявами. Він вказав, що ледь чи не атака звичайного безпілотника може стати причиною ядерної відповіді. Але це вже триває не перший рік.

Путін сам себе заганяє в пастку. Він викликає протидію не лише західних держав, але й свого головного партнера – Китаю. Там завжди підкреслюють про неприпустимість ядерної ескалації. А Путін видає меседжі, які потім не зможе реалізувати. Та й нинішня редакція їхньої доктрини дає їм можливість використати, до прикладу, тактичну ядерну зброю. Але вони цього не роблять,

– сказав Чаленко.

Зверніть увагу! Путін хотів також налякати світ випробувальним запуском міжконтинентальної ракети "Сармат". Але вона вибухнула одразу в шахті.