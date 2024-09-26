Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що зміна ядерної доктрини Росії чітко демонструє, що Путін боїться.

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Все це – прояв істерики Путіна

Як наголосив Подоляк, у цьому контексті особливо нахабно виглядають заяви деяких представників глобальної спільноти, що потрібно "миритися з Росією". Варто просто "забути", що вони кожного дня обстрілюють нашу державу та вбивають наших людей. "Шахеди" літають буквально кожного дня. Що ж говорити про різноманітні ракети.

Добре ж сидіти в 5-10 тисячах кілометрів й пафосно казати: "Поговорімо про мир". Давайте вдавати, що це маленький прикордонний конфлікт, в якому були залучені 5 людей з одного боку й 10 з іншого. Вважайте, що вас не вбивають масовано кожного дня,

– сказав Подоляк.

Путін любить погрожувати і вбивати, але при цьому страшно боїться, коли щось на його території піде не так. Зараз диктатор дійшов до ситуації, що напав на неядерну країну; кинув туди сотні тисяч окупантів; випрошує ресурси в Північної Кореї та Ірану і тепер ще й погрожує ядерною зброєю.

Західні партнери у відповідь мали б зняти всі обмеження на удари по території Росії. Існує міжнародне право, згідно з яким Україна має право на такі удари. Путін дуже цього боїться.

Путін усвідомлює, що, як тільки масштабуються удари по Росії, то люди ставитимуть йому зовсім інші питання. Тоді бункер на Валдаї не допоможе. Путін має низький рівень інтелекту. Але розуміє – як тільки все буде масштабовано, то у них буде інша соціальна ситуація. Росіяни люблять прийти до когось додому, повбивати їх, а потім відпочивати в себе. Вони не звикли до того, що вибухати може і у них вдома у відповідь,

– підкреслив Подоляк.

Зверніть увагу! Путін скликав засідання Радбезу, де обговорив зміни ядерної доктрини Росії. Це відбувається на тлі дискусій на Заході, чи давати дозвіл Україні на удари по Росії західною зброєю. Путін навіть хотів налякати світ випробуванням ракети "Сармат". Але вона вибухнула у шахті.