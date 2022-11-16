Мы выдержали это давление, – политолог рассказал, почему "отошла" тема ядерной угрозы России

На саммите G20 страны-участники подняли вопрос об угрозах России применить ядерное оружие. Ряд заявлений чиновников свидетельствует о том, что ядерный шантаж со стороны Кремля не сработал.

Об этом 24 каналу сказал политолог Александр Антонюк. Он считает, что должен быть выработан общий механизм контроля над тем, что создает ядерную опасность в мире.

Китай начал критиковать ядерные угрозы Кремля, — СМИ

Отходит ли на второй план тема ядерной угрозы России

Антонюк отметил, что после встречи президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина можно говорить, что тема ядерной войны отошла в сторону и в ближайшее время возвращаться не будет.

И обратите внимание, что даже Россия уже несколько дней подряд, в принципе, этой темы избегает. К тем угрозам не готов сегодня никто,

– подчеркнул политолог.

Потому что, заметил он, вопрос не в том, кто начнет, а где закончится, то есть прозвучит последний взрыв ядерной ракеты. И в конечном счете понятно, что погибнет большинство из ныне проживающих на планете Земля.

Антонюк объяснил, почему Россия избегает ядерных угроз: смотрите видео

Что это значит для нас

Антонюк отметил, что действительно можно признать, что ядерный шантаж со стороны Российской Федерации не сработал. Мы выдержали это давление.

Если даже Китай согласился и вышел на совместное коммюнике, мы понимаем, что у Российской Федерации вообще нет никаких таких аргументов,

– сказал политолог.

Потому, подчеркнул он, нужно дожимать россиян. В основе G20 в идеале нужно закладывать то, чтобы мир вообще был бы безъядерным. Должен быть выработан общий механизм контроля над тем, что создает ядерную опасность в мире.

По словам Антонюка, то, что Россия в этом плане уже ослаблена, позволяет нам двигаться дальше и спокойнее смотреть на обманчивые действия оккупантов и планировать освобождение всех наших территорий, включая такие опасные объекты, как Запорожская атомная электростанция.

Угрозы России ядерным оружием: что известно