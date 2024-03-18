В то же время возникает вопрос, находится ли ядерное вооружение в России в надлежащем порядке, модернизируется ли оно и обновляется. Старший научный сотрудник института ООН по изучению проблем разоружения и проекта ядерного вооружения России Павел Подвиг сказал 24 Каналу, что проверять надежность российских ядерных систем на Западе не торопятся.

Смотрите также Какое количество ядерного оружия есть в арсенале России и кто им руководит: Reuters рассказал детали

Эффект будет катастрофический

Он отметил, что в России разработкой ядерного оружия занимаются подразделения госкомпании "Росатом". В минобороны за эксплуатацию боезарядов отвечает серьезная структура – 12 главное управление. Это довольно мощный институт, который сформировался еще 1940 – 1950-е годы.

Ядерный арсенал, а именно ядерные части и боезаряды, поддерживаются в рабочем состоянии и в надлежащей готовности. Традиция ответственного отношения к содержанию ядерного оружия существует, и особых сомнений в этом нет,

– подчеркнул старший научный сотрудник.

В то же время можно допустить, что ядерное оружие, как любая система, подвержена неисправностям, и нет стопроцентной уверенности, что оно всегда будет хорошо работать. Однако надежность таких систем, в частности ракет, находится на уровне 95 – 98%. Относительно состояния боезарядов показатель будет такой же.

Даже если представить, что этот показатель будет 50% или даже 25%, то мало никому не покажется. Нельзя рассчитывать на то, что какие-то компоненты этой системы окажутся менее надежными, чем можно представить,

– отметил он.

Именно поэтому никто на Западе не хочет проверить, действительно ли ядерное оружие России находится в таком состоянии.

"Потому, что даже при низкой надежности этих систем, эффект, который приводит ядерное оружие, – катастрофический", – уверен Павел Подвиг.

Больше о ядерных угрозах России