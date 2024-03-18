Водночас виникає питання, чи ядерне озброєння в Росії перебуває в належному порядку, чи модернізується та оновлюється воно. Старший науковий співробітник інституту ООН з вивчення проблем роззброєння та проєкту ядерного озброєння Росії Павло Подвіг сказав 24 Каналу, що перевіряти надійність російських ядерних систем на Заході не квапляться.

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Ефект буде катастрофічний

Він наголосив, що в Росії за розробкою ядерної зброї займаються підрозділи держкомпанії "Росатом". В міноборони за експлуатацію боєзарядів відповідає серйозна структура – 12 головне управління. Це доволі потужний інститут, який сформувався ще 1940 – 1950-ті роки.

Ядерний арсенал, а саме ядерні частини та боєзаряди, підтримуються в робочому стані та в належній готовності. Традиція відповідального ставлення до утримання ядерної зброї існує, і особливих сумнівів щодо цього немає,

– підкреслив старший науковий співробітник.

Водночас можна допустити, що ядерна зброя, як будь-яка система, схильна до несправностей, і немає стовідсоткової впевненості, що вона завжди добре працюватиме. Проте надійність таких систем, зокрема ракет, перебуває на рівні 95 – 98%. Щодо стану боєзарядів показник буде такий самий.

Навіть якщо уявити, що цей показник буде 50% або навіть 25%, то мало нікому не здасться. Не можна розраховувати на те, що якісь компоненти цієї системи виявляться менш надійними, ніж можна уявити,

– зазначив він.

Саме тому ніхто на Заході не хоче перевірити, чи дійсно ядерна зброя Росії перебуває в такому стані.

"Тому, що навіть за низької надійності цих систем, ефект, який призводить ядерна зброя, – катастрофічний", – впевнений Павло Подвіг.

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