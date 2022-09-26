Запад разрабатывает план действий на случай, если рф попытается применить ядерное оружие, – FT

Страны Запада уже разрабатывают план действий, чтобы быстро отреагировать, если россия применит ядерное оружие в отношении Украины. При этом они сомневаются, что это произойдет.

Удар по Украине не спровоцирует аналогичный ответ Западу

Партнеры Украины сомневаются, что владимир путин реализует свои ядерные угрозы. Также, по данным издания, высказывания агрессора не символизируют об изменении ядерной стратегии кремля.

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При этом Запад повышает слежку и сдерживание.

Если он думает, что угроза должна была склонить Украину к капитуляции или уступок 20% своей территории, или запугать всех нас от дальнейшей помощи Украине – произошло противоположное,

– говорится в сообщении.

Два источника издания заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли спровоцирует аналогичный ответ со стороны Запада. Скорее всего они одобрят ответные обычные военные мероприятия.

Слова путина о том, что он "не блефует" на теме ядерного оружия, скорее всего, означают попытку перехватить инициативу после неудач на поле боя. После псевдореферендумов россияне хотят демонстрировать войну в Украине как "оборону".

Страны-члены НАТО уже якобы передали кремлю частное сообщение, в котором рассказали о масштабах ответных действий на применение ядерного оружия. Они считают, что угроза возмездия будет лучшим сдерживанием агрессора. Кроме того, США якобы обсудили с Украиной возможные сценарии.

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В целом логистика развертывания ядерного оружия сложна и требует много времени. Западные разведывательные спутники могут легко выявить подходящий процесс. Это означает, что россия сделает всего несколько шагов, прежде чем дойдет до фактического применения оружия. За это время Запад скорректирует свою готовность.

Зеленский не думает, что путин блефует

Пока западные чиновники сомневаются в серьезности намерений путина, президент Владимир Зеленский придерживается иного мнения. В интервью глава государства отметил, что ранее глава кремля мог блефовать, однако сейчас его слова, вероятно, серьезны. Поэтому мир должен сделать все, чтобы усмирить агрессора.

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