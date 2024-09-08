В 2022 году я считал, что Россия может применить ядерное оружие, – глава ЦРУ

Кремль неоднократно угрожал Украине и Западу применением ядерного оружия. В то же время директор ЦРУ Билл Бернс заявил, что этих угроз не стоит бояться.

Бернс заявил, что Владимир Путин – "хулиган", который время от времени бряцает ядерным оружием. Он также сообщил, что передал России четкое предупреждение от Джо Байдена о последствиях возможного использования такого вооружения.

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Нужно ли бояться ядерных угроз России

Путин – хулиган. Он будет продолжать время от времени бряцать оружием. Мы не можем позволить себе испугаться этого бряцания оружием... Мы должны помнить об этом,

– заявил директор ЦРУ.

Бернс также признал, что в один момент действительно считал, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия в Украине.

"Был момент осенью 2022 года, когда я считал, что существовал настоящий риск потенциального применения тактического ядерного оружия Россией в Украине", – рассказал Бернс.

Впрочем, он отметил, что эти опасения не стоит воспринимать слишком серьезно.

Директор ЦРУ сообщил, что в ноябре 2022 года он лично встретился в Турции с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и передал ему предупреждение от Джо Байдена, "чтобы четко объяснить, какие будут последствия" в случае применения ядерного оружия.