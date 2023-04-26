Однако подобная риторика Медведева вовсе не от ума, вероятно, у него просто роль "валят дурака". Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

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Напомним, по неисправности или ряду других причин недавно россияне сбросили две бомбы на Белгород, одна из которых к тому же не сдетонировала. Это наталкивает на мысль, может ли вообще российское ядерное оружие сработать, или оно в таком же состоянии, как и другие военные возможности россиян.

Мэм, ставший реальностью

Фейгин откровенно иронично относится к недавним событиям в Белгороде. Ведь до сих пор "бомбить Воронеж, чтобы другие боялись" – это был русский мем, а теперь это стало реальностью.

Он отметил, что состояние российской техники таково, что риски самопроизвольного падения бомб и других подобных инцидентов с каждым днем только увеличиваются.

Они уронили две бомбы, одна из которых не сдетонировала, но образовалась воронка 20 метров. Однако можно ли таким же образом на себя ядерную бомбу впустить?,

– прокомментировал оппозиционер.

Он все же оценивает такую ситуацию как маловероятную, ведь ядерное оружие работает несколько по-другому. Однако "если Россия разбомбит собственную страну ядерным оружием – это будет настоящий "эпик фейл", заметил Фейгин.

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