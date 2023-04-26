Проте подібна риторика Медведєва зовсім не від розуму, певно, в нього просто роль "валять дурака". Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.
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Нагадаємо, через несправність чи низку інших причин нещодавно росіяни скинули дві бомби на Бєлгород, одна з яких до того ж не здетонувала. Це наштовхує на думку, чи взагалі російська ядерна зброя може спрацювати, чи вона в такому ж стані, як і інші військові спроможності росіян.
Мем, що став реальністю
Фейгін відверто іронічно ставиться до нещодавніх подій в Бєлгороді. Адже досі "бомбити Вороніж, щоб інші боялися" – це був російський мем, а тепер це стало реальністю.
Він зауважив, що стан російської техніки такий, що ризики самовільного падіння бомб та інших подібних інцидентів з кожним днем тільки збільшуються.
Вони упустили дві бомби, одна з яких не здетонувала, але утворилася воронка 20 метрів. Однак чи можна так самим на себе ядерну бомбу впустити?,
– прокоментував опозиціонер.
Він все ж оцінює таку ситуацію як малоймовірну, адже ядерна зброя працює дещо по-іншому. Однак "якщо Росія розбомбить власну країну ядерною зброєю – це буде справжній "епік фейл", зауважив Фейгін.
Фейгін жорстко відповів на погрози ядерною зброєю: дивитись відео
Росіяни відновили погрози ядерною зброєю: що відомо
- Колишній президент Росії Дмитро Медведєв продовжує традиційні розмахування ядерною боєголовкою. Зокрема він заявив, що перспектива ядерної війни зростає з кожним днем "з відомих причин".
- Аналітики зауважують, що ядерні держави вже давно отримали законне право завдати превентивного удару по території Росії. Адже погрози ядерної держави неядерній прирівнюються до застосування цієї зброї.
- Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що російські байки про ядерну зброю активізувалися, бо погіршилася їхня ситуація на фронті. Це волання відбувається від безсилля.