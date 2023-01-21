Просчитывают варианты: Россия может готовить ядерный удар, но не по Украине

По информации международных расследователей, Владимир Путин не отказался от идеи применить ядерное оружие. При этом российский диктатор может рассматривать целью не Украину.

Глава страны-агрессора действительно может рассматривать такую возможность. Такое мнение 24 Каналу выразил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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Журналист независимого международного разведывательного сообщества Bellingcat Христо Грозев сообщил о том, что Путин вполне серьезно готов нанести ядерный удар по Польше.

Россияне просчитывают возможности для ядерного удара

Грозев убежден, что российский диктатор сделает это, если никакого выхода у него не останется. Как отметил Ступак, нельзя полностью исключать вероятность того, что Путин решится на такой шаг.

Применение ядерного оружия против третьей страны, а не против Украины, вполне возможно. Но здесь точно не будет успеха. Хотя россияне и просчитывают такие возможности (ядерного удара – 24 Канал),

– сказал экс-сотрудник СБУ.

В то же время Ступак считает, что вряд ли Кремль решится реализовать свой план на практике.

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Почему Кремль приостановил ядерный шантаж

Он напомнил, что в какой-то момент Владимир Путин и его подчиненный Дмитрий Медведев прекратили шантаж ядерным оружием.

По информации издания Financial Times, это произошло после того, как американские политики разговаривали с Китаем. Пекин в свою очередь донес до России, что пора прекратить ядерный шантаж.

В обмен на это западные страны вроде бы пообещали, что не будут поставлять Украине авиацию. Если это так, то такой торг приемлем. Если с повестки дня снимается ядерная война и конец света, а ценой этого является то, что Украина не получит самолеты, пусть будет так,

– сказал Ступак.

Эксперт Украинского института будущего подчеркнул, что кроме самолетов, есть много других эффективных средств, которыми можно уничтожать врага.

"Неизвестно, в каком состоянии российский ядерный потенциал"

По словам Ступака, в целом возникает вопрос, в каком состоянии российское ядерное оружие и есть ли оно вообще.

Радиоактивные элементы, содержащиеся в ядерном оружии, необходимо постоянно обновлять. Нельзя построить ядерную ракету, допустим, "Сармат", запихнуть ее в шахту и просто хранить там. За ней нужен уход,

– рассказал экс-сотрудник СБУ.

По его словам, например, американцы тратят 7 тысяч долларов в час, чтобы поддерживать в должном состоянии свой ядерный потенциал. Речь идет об оплате людям, которые ухаживают за ракетными шахтами, постоянном ремонте и поддержке различных коммуникаций.

"Даже были случаи, когда американское правительство обращалось к компаниям-производителям определенного оборудования, установленного на этих шахтах, с просьбой снова сделать это оборудование, поскольку его не могут заменить ничем другим", – сказал Ступак.

Он отметил, что неизвестно, делают ли что-либо россияне для сохранения своего ядерного потенциала.

Готов ли Путин применить ядерное оружие

Эксперт Украинского института будущего считает, что, несмотря на любовь к ядерным угрозам, российский диктатор вряд ли перейдет к практическим действиям.

"Путин – это человек, который очень любит роскошную жизнь. Так же, как и его окружение", – отметил Ступак.

Он добавил, что представители российских элит очень ценят свои огромные счета, недвижимость за границей, яхты и виллы.

Ни Путин, ни его окружение не похожи на самураев, которые согласятся отказаться от всего этого и сгореть в ядерной войне ради Украины,

– сказал Ступак.

Ядерные угрозы России: коротко