Даже не вспоминают о нем: почему Кремль внезапно перестал угрожать ядерным оружием

Кремль любит угрожать ядерным оружием. Но после наступления ВСУ в Курской области там неожиданно замолчали.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Ян Матвеев, заметив, что "красные линии" Путина в очередной раз оказались ничем. Сейчас они даже не могут заикнуться о ядерке. Тогда у многих сторонников Путина будет вопрос, почему же тогда диктатор не применил ее после наступления ВСУ в Курской области.

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Чего боится Путин

Как отметил Путин, трудно сказать, в каком вообще состоянии находится ядерный арсенал России. Известно, что страна-агрессор имеет тысячи этих боеголовок. Вряд ли все они находятся в исправном состоянии. Но какое-то количество готовых к использованию, конечно, будет.

Вероятно, Путину не нужна ядерная война. Это не в его интересах. Он боится, что тогда потеряет то, что больше всего любит.

Путин любит богатство и власть. Каким бы он ни был маньяком, но он понимает: начнется ядерная война – он потеряет все. Это не в его интересах,

– сказал Матвеев.

Конечно, Путин – не является нормальным человеком. Поэтому риск ядерной войны нельзя считать нулевым. Но все указывает, что ему не нужны ядерные удары.