С начала полномасштабного вторжения в российском инфопространстве регулярно звучат угрозы применения ядерного оружия. Президент государства-террористки сделал еще одно маразматическое заявление и "объяснил", когда нажмет на красную кнопку.

После определенного промежутка времени относительного затишья российский диктатор вернулся в информационное поле с ядерным шантажом. Владимир Путин "уверил", что Россия запустит ядерные ракеты только в ответ на ядерный удар по ней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ,

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Есть ли угроза "ядерной зимы"

По словам Путина, Россия никогда первой не применит ядерное оружие и второй тоже. Однако вероятность приближения ядерной войны с каждым днем растет.

Возможности нанесения ядерного удара по нашей территории очень ограничены. Однако мы рассматриваем наше ядерное оружие в качестве инструментов защиты для встречного удара. То есть когда по нам наносят удар – мы наносим в ответ,

– сказал диктатор враждебного государства.

Кроме того, неадекватный кремлевский лидер убежден, что американское ядерное оружие в большом количестве расположено на территории европейских государств, а в отношении России регулярно проявляется "русофобия". По словам Путина, его государству вообще "не свойственны" ядерные угрозы и риторика, а об этом "начали говорить первыми" страны Запада.

В то же время глава враждебного государства сказал, что уже совсем на голову не налезает. В своем выступлении он подчеркнул, что ядерный арсенал России с технологической точки зрения "более продвинут и развит", чем любой другой страны.



Во время выступления Путин сказал, применит ли ядерное оружие / Скриншот из российских СМИ

"Гарант" ядерной безопасности – государство-террорист

Сколько бы Кремль не рассказывал, что страны Европы или Соединенные Штаты хотят нажать на красную кнопку, однако на самом деле только Россия является тем террористическим государством, угрожающим миру ядерными боеголовками.

В годовщину подписания Будапештского меморандума – то есть в день, когда Украина отказалась от ядерных мощностей – в Офисе Президента сделали важное заявление. Там констатировали, что наше государство в 1994 году получило "гарантии безопасности" от страны, которая затем оказалась террористической.