"Россия сейчас очень боится": решится ли Путин на отчаянный шаг – ядерный удар

Так называемые российские военкоры угрожают, что Россия может ударить ядерным оружием по Украине. В частности, говорят о ракетных ударах по Верховной Раде, Офису Президента, Генштабу. Однако риск применения врагом ядерки почти исключен.

Эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак озвучил 24 Каналу мнение, что Владимир Путин очень напуган накануне парада 9 мая. Поэтому он может делать различные шаги, чтобы запугать Украину.

"Россия "сдулась" относительно ядерного оружия. Чтобы применить ядерное оружие, нужно или вдохновение, или сильное отчаяние. А вдохновения и куража у России уже нет. Не могу сказать, что их руководство в таком отчаянии, чтобы нести индивидуальную ответственность за использование оружия, ведь оно находится в управлении узкого круга людей, а они еще хотят жить и не будут идти на такие риски", – подчеркнул он.

Важно! Нардеп и председатель Комитета по нацбезопасности Роман Костенко прокомментировал вероятность ядерного удара. Россия не может достичь успехов на фронте, поэтому может прибегнуть к применению ядерного оружия. Поэтому Украине важно повысить готовность к ядерной угрозе со стороны России. Он предлагает выделить стратегию биологической, химической и ядерной безопасности в отдельный сегмент в законе о нацбезопасности.

Есть ли угроза ядерного удара?

Как отметил Алексей Ижак, Россия не заявляла, что собирается наносить ядерные удары. Есть сообщения, что враг может осуществить массированный неядерный удар по центру Киева всем, что имеет: "Орешником", другими средствами. Для Кремля крайне важен парад к 9 мая, поэтому они делают все, чтобы показать россиянам и миру, что якобы именно Россия творит повестку дня. Ночью 6 мая стартовало перемирие.

Думаю, больше риска здесь не в том, что россияне будут делать ядерные движения, это почти исключено. А в том, что они попытаются в эти дни между началом нашего перемирия и началом их перемирия делать шаги, которые можно по-разному интерпретировать. То есть якобы они куда-то ударили, но не ударили. Например, они добавили условия, что перемирие должно касаться оккупированных территорий,

– пояснил эксперт.

По его словам, сейчас оккупанты делают движения, что якобы запустят очередной "Орешник", но это признак их страха. Они боятся, что их информационная политика не подействует, и им не дадут провести парад. Они также посылают сигнал собственному населению, что это не потому, что Москва перепугалась, а Украина боится России.

Конечно, если будет эскалация, то россияне будут пытаться сделать больше, но это не обязательно центр Киева. Это может быть любой объект, который они могут поразить, чтобы это было ощутимо, громко и с социальными последствиями. Но они боятся прежде всего того, что им будут мешать во время парада,

– предположил Ижак.

Могут ли россияне ударить "Орешником"?

Эксперт Национального института стратегических исследований считает, что "Орешник" – это старая ракета. Есть процедура "ликвидация запуском", когда ракета уже не может быть надежной, туда нельзя ставить ядерную боеголовку, но можно запустить ее с чем-то, с определенным грузом.

"Туда набивают металлический мусор и запускают прямо в космос. Она падает примерно на территорию Украины и создает эффект, как от метеоритного дождя. Стрелять таким можно только ночью, потому что днем не будет видно, звук будет, но последствий почти никаких. Мусор попадал, где-то побило абрикосы. Поэтому могут запустить, но это будет признак отчаяния, а не силы", – подчеркнул Алексей Ижак.

Обратите внимание! Офицер управления батальона "Нахтигаль" с позывным "Майор Шмель" предположил, что Украину ждет ядерный удар со стороны России. По его мнению, для этого враг может потенциально использовать свою печально известную ракету "Орешник" или ядерный боеприпас с САУ "Пион". Пока неизвестно, какие локации для удара могут рассматривать россияне.

Россия провела ракетные испытания: что известно?

Россия объявила о ракетных испытаниях с ядерным потенциалом накануне парада к 9 мая в Москве. Они состоятся на полигоне "Кура" в Усть-Камчатском округе. Это ключевая испытательная площадка Космических войск Воздушно-космических сил России. Он используется для тестирования ракетного вооружения, в частности, межконтинентальных ракет.

Как сообщали в региональном управлении МЧС, 6 – 10 мая там будут осуществлять тестовые удары ракетами, которые могут нести ядерный заряд. Известно, что это первые испытания за последние 1,5 года.

На фоне этого российские пропагандисты угрожают, что Россия нанесет ядерный удар по ключевым объектам в Украине. Они заявляют, что якобы способны выпустить несколько ракет "Орешник", около пятидесяти крылатых и баллистических ракет всех типов, а также около пятисот дронов. Стоит заметить, что реального подтверждения этим словам нет.