Сможет ли Путин ударить ядеркой: разведка США оценила угрозу

Путин продолжает запугивать мир ядерным ударом, а особенно после решения США разрешить Украине обстреливать российские территории. Однако это разрешение не увеличило риска ядерной атаки.

Она остается маловероятной, несмотря на все "все более воинственные заявления" российского диктатора. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на источники Reuters.

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Почему Россия не осуществит ядерный удар

Несмотря на то, что разведка США считает ядерный удар маловероятным, там отмечают, что Россия может развернуть кампанию саботажа против европейских целей, чтобы усилить давление на Запад.

В частности, запуском новой баллистической ракеты "Кедр" 21 ноября Россия пыталась предупредить Вашингтон и его союзников, однако на разрешение США бить вглубь российской территории это не повлияло.

"Некоторые официальные лица теперь считают, что беспокойство эскалацией, включая ядерными опасениями, были преувеличенными, но отмечают, что общая ситуация в Украине остается опасной и ядерная эскалация не исключена", – пишет Reuters.

Проблемой также остается то, что Россия будет искать другие скрытые способы отомстить Западу, и это "вызывает беспокойство".

Ядерной угрозой беспокоились в Европе еще в 2022 году, однако у многих переживания исчезло, потому что Путин не реагировал на свои угрозы. А теперь там считают, что Москва вряд ли пойдет на такой шаг – частично из-за того, что она "не обеспечивает четкой военной выгоды". В разведке описали такой шаг как крайнее средство. Пока Кремль прибегает к другим действиям, в частности, диверсий и кибератак.

"Учитывая ранние оценки разведки, которые преуменьшали риск ядерной эскалации, ядерные опасения были преувеличенными, и решение разрешить широкое использование ATACM было принято слишком поздно", – сказал высокопоставленный чиновник США.