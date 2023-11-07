Ядерный взрыв в головах россиян: как Путин вернулся к риторике шантажа
Россия активизировала ядерные угрозы. Речь идет не только о президенте страны-агрессора Владимире Путине, но и о рядовых гражданах.
Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, что боится встречаться со своими земляками, которые поддерживают войну и ядерный взрыв. Поэтому она не вернется на родину даже после смерти Путина.
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"В мозги миллионов россиян вложили атомную бомбу. Мне кажется, это не очередное обострение, а уже какая-то концепция", – считает Романова.
Россия активизировала ядерные угрозы: смотрите видео 24 Канала
Почему Путин не решается на ядерный взрыв
По мнению Романовой, определенное затишье в заявлениях Путина о применении ядерного оружия связано прежде всего с влиянием на него Си Цзиньпина.
Товарищ Си об этом нам говорил – никаких других свидетельств мы по этому поводу не имеем. После этого Путин затих, но всем остальным это оставил,
– отметила глава фонда "Русь сидящая".
Однако это достаточно ненадежное положение. Если у лидера Китая изменятся настроения или Путин избавится от его влияния, ядерная риторика может снова обостриться.
Ядерные угрозы России: последние новости
- Владимир Путин подписал закон, отзывающий ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Мол, Россия "вынуждена" пойти на такой шаг из-за политики США.
- Минобороны страны-агрессора заявило об "успешном" пуске ракеты "Булава" из нового атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Император Александр Третий". Однако перед этим украинская разведка сообщила, что испытания провалились.
- Аналитики ISW отметили, что Россия продолжает шантажировать мир ядерным оружием, чтобы запугать союзников Украины. Таким способом страна-агрессор пытается помешать поставке оружия в нашу страну.