Ядерный взрыв в головах россиян: как Путин вернулся к риторике шантажа

Россия активизировала ядерные угрозы. Речь идет не только о президенте страны-агрессора Владимире Путине, но и о рядовых гражданах.

Глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова сказала 24 Каналу, что боится встречаться со своими земляками, которые поддерживают войну и ядерный взрыв. Поэтому она не вернется на родину даже после смерти Путина.

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"В мозги миллионов россиян вложили атомную бомбу. Мне кажется, это не очередное обострение, а уже какая-то концепция", – считает Романова.

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Почему Путин не решается на ядерный взрыв

По мнению Романовой, определенное затишье в заявлениях Путина о применении ядерного оружия связано прежде всего с влиянием на него Си Цзиньпина.

Товарищ Си об этом нам говорил – никаких других свидетельств мы по этому поводу не имеем. После этого Путин затих, но всем остальным это оставил,

– отметила глава фонда "Русь сидящая".

Однако это достаточно ненадежное положение. Если у лидера Китая изменятся настроения или Путин избавится от его влияния, ядерная риторика может снова обостриться.

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