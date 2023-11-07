Голова фонду "Русь сидяча" Ольга Романова сказала 24 Каналу, що боїться зустрічатися зі своїми земляками, які підтримують війну і ядерний вибух. Саме тому вона не вернеться на батьківщину навіть після смерті Путіна.

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"У мозок мільйонів росіян вклали атомну бомбу. Мені здається, це не чергове загострення, а вже якась концепція", – вважає Романова.

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Чому Путін не наважується на ядерний вибух

На думку Романової, певне затишшя в заявах Путіна про застосування ядерної зброї пов'язане передусім з впливом на нього Сі Цзіньпіна.

Товариш Сі про це нам говорив – жодних інших свідчень ми щодо цього не маємо. Після цього Путін затихнув, але всім іншим це залишив,

– зазначила голова фонду "Русь сидяча".

Однак це досить ненадійне становище. Якщо у лідера Китаю зміняться настрої або Путін позбудеться його впливу, ядерна риторика може знову загостритись.

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