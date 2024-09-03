Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. Он обратил внимание, что в "ядерной доктрине" России был 3 пункт.

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"Они и так изменили свою доктрину. Они там предусматривали и превентивные удары, и все остальное. Был 3 пункт об уничтожении части ядерной инфраструктуры. Так уже разнесло три загоризонтные станции", – сказал он.

Кремль не уверен

Как считает Тарас Загородний, Кремль не уверен, что применение тактического ядерного оружия решит их проблемы. Ведь возникает много вопросов. Кто будет принимать это решение? Как это воплотить в жизнь? Какие последствия?

Они не уверены, что использование тактического ядерного оружия решит их вопросы. Потому что все-таки это ракета. Долетит ли она? Какая реакция будет у мира? А реакция мира может быть очень неприятной для россиян. И цели не достигнешь, и еще влупят в ответ и друзья, и враги,

– предположил политолог.

Что об этом известно

Во время визита во Вьетнам 20 июня Владимир Путин анонсировал внесение изменений в свою "ядерную доктрину". Российские СМИ прямо связали угрозы российского диктатора с заявлением генсека НАТО Йенса Столтенберга о необходимости усилить готовность ядерного оружия Альянса на фоне растущих угроз со стороны России и Китая.

На днях заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что нововведения будут внесены в доктрину с учетом действий Запада по полномасштабному вторжению России в Украину. По его словам, новый документ еще готовится, конкретных сроков его завершения нет.