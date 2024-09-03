Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. Він звернув увагу, що у "ядерній доктрині" Росії був 3 пункт.

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"Вони й так змінили свою доктрину. Вони там передбачали й превентивні удари, й усе інше. Був 3 пункт про знищення частини ядерної інфраструктури. Так вже рознесло три загоризонтні станції", – сказав він.

Кремль не впевнений

Як вважає Тарас Загородній, Кремль не впевнений, що застосування тактичної ядерної зброї розв'яже їхні проблеми. Адже виникає багато питань. Хто буде ухвалювати це рішення? Як це втілити у життя? Які наслідки?

Вони не впевнені, що використання тактичної ядерної зброї розв'яже їхні питання. Тому що все-таки це ракета. Чи долетить вона? Яка реакція буде у світу? А реакція світу може бути дуже неприємною для росіян. І цілі не досягнеш, і ще влуплять у відповідь і друзі, і вороги,

– припустив політолог.

Що про це відомо

Під час візиту до В'єтнаму 20 червня Владімір Путін анонсував внесення змін до своєї "ядерної доктрини". Російські ЗМІ прямо пов'язали погрози російського диктатора із заявою генсека НАТО Єнса Столтенберга про необхідність посилити готовність ядерної зброї Альянсу на тлі зростаючих загроз з боку Росії та Китаю.

Днями заступник глави МЗС Росії Сергєй Рябков заявив, що нововведення будуть внесені у доктрину з урахуванням дій Заходу щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За його словами, новий документ ще готується, конкретних термінів його завершення нема.