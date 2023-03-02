Россия разрабатывает новый вид военной операции с использованием ядерного оружия
Оккупанты разрабатывают новый вид военной операции. Планы противника предполагают применение ядерного оружия.
Об этом со ссылкой на минобороны сообщают росСМИ. Все будто бы, чтобы защититься от "возможной агрессии со стороны США".
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Россияне готовят операцию с применением ядерного оружия
В минобороны государства-агрессора заявили о разработке военными специалистами операции стратегических сил сдерживания. Она предусматривает применение "современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий" для защиты от "агрессивного вектора внешней политики США".
Оккупанты говорят, что США будто бы планируют разгром России в форме стратегической (глобальной) многосферной операции, которая предусматривает поражение с помощью мгновенного глобального удара не менее 65–70% российских стратегических ядерных сил.
Россияне хотят "подавить" американскую глобальную систему ПРО с целью предотвращения уничтожения в воздухе российских стратегических ракет.
"Финальный этап операции предусматривается причинение вреда с помощью сохранившегося ядерного потенциала", – отмечают росСМИ.
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Россия приостанавливает участие в ДСНВ
- 21 февраля Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
- Впрочем, диктатор подписал закон только 28 февраля. Дальше ноту передали США.
- Позже в США подтвердили, что получили уведомления от России. В Госдепе подчеркнули, что Штаты готовы продолжать конструктивное взаимодействие с Россией. Речь идет о контроле над вооружениями. В США подчеркнули, что это было бы ответственным шагом. Также отметили, что готовые к проведению новой встречи консультативной комиссии в рамках ДСНВ согласны обсудить обеспокоенность обеих сторон.