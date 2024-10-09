Не работает как раньше: почему уменьшился ядерный шантаж от Путина

Россия вывела на боевое дежурство ядерный ракетный комплекс "Ярс". Это стало очередной попыткой ядерного шантажа Кремля, но он уже не столь эффективен.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что измерить эффективность шантажа России непросто. Несмотря на это с каждым днем все меньше стран его боятся.

Почему уменьшился ядерный шантаж от Путина

По словам российского оппозиционного журналиста, вывода российского ядерного ракетного комплекса является шантажом и запугиванием Кремлем Запада. Западные страны частично на это реагируют.

Например, партнеры Украины не хотят закрывать над нашим государством небо именно из-за этого российского шантажа.

Измерить эффективность ядерного шантажа достаточно трудно, но сейчас она уменьшилась. Постоянное запугивание работает, но уже гораздо меньше,

– отметил Яковенко.

Российский оппозиционный журналист рассказал, что Владимир Путин слишком ценит и любит свою жизнь, чтобы применить ядерное оружие. Российский диктатор не имеет какой-то идеи, ради которой он готов пожертвовать своей жизнью.

Между тем ядерный шантаж со временем действует на все меньшее количество лидеров стран.

"Эволюция очень заметна", – добавил Яковенко.

Интересно! Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Путин может использовать ядерное оружие, но никто не знает его точных намерений из-за его непредсказуемого поведения. Российский диктатор слишком любит свою власть, поэтому должен бояться использовать ядерное оружие.