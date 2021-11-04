"Ядерный пакет будущего": США готовы выделить 25 миллионов долларов Украине и другим странам
4 ноября 2021 , 10:35Читати новину українською
Источник:Госдеп США
Штаты готовы выделить 25 миллионов долларов для развития ядерной энергетики в ряде стран. Среди них – Украина.
Заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля вооружения и международной безопасности Бонни Дженкинс выступила во время климатического саммита ООН. Там политик заявила, что Штаты заинтересованы в развитии чистой ядерной энергогенерации.
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С какими странами США готовы сотрудничать
- Украиной;
- Польшей;
- Кенией;
- Бразилией;
- Индонезией;
- Румынией.
Деньги готовы выделить для достижения целей этих стран в ядерной энергетике.
В эти усилия входят строительство мощностей, оборудования, исследования годности и мест, демонстрационные проекты, ознакомительные поездки, посещение локаций, техническое сотрудничество и прочее,
– сказала Дженкинс.
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- Эксперты 18 центров безопасности США обнародовали тревожные результаты исследования. В них говорится, что изменения мирового климата могут привести к глобальным конфликтам в мире.
- В частности, затяжные засухи и масштабные подтопления могут спровоцировать в бедных странах голод.
- Тогда более богатые государства будут конкурировать за ресурсы.
- Прежде всего конфликты могут вспыхнуть в странах Южной и Восточной Азии.