"Ядерный пакет будущего": США готовы выделить 25 миллионов долларов Украине и другим странам

Штаты готовы выделить 25 миллионов долларов для развития ядерной энергетики в ряде стран. Среди них – Украина.

Заместитель государственного секретаря США по вопросам контроля вооружения и международной безопасности Бонни Дженкинс выступила во время климатического саммита ООН. Там политик заявила, что Штаты заинтересованы в развитии чистой ядерной энергогенерации.

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С какими странами США готовы сотрудничать

Украиной;

Польшей;

Кенией;

Бразилией;

Индонезией;

Румынией.

Деньги готовы выделить для достижения целей этих стран в ядерной энергетике.

В эти усилия входят строительство мощностей, оборудования, исследования годности и мест, демонстрационные проекты, ознакомительные поездки, посещение локаций, техническое сотрудничество и прочее,

– сказала Дженкинс.

Заявление Нацсовета безопасности США