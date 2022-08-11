россия подготовила для Совбеза ООН очередной цирковой номер

россия намерена показать на арене Совбеза ООН очередной цирковой номер. В этот раз хочет обвинить Украину в обстреле Запорожской АЭС.

Басни оккупантов разбиваются о любовь украинцев к черешням

Можно повторить любой набор слов о российской лжи, лицемерии, манипуляциях и т.д. Можно обсудить техническую сторону. Но хочу отметить другое.

Стоит внимания Что поможет быстро отстроить Украину в условиях войны

Украина хочет освободить свою землю от оккупантов. Нет никакой логики в том, чтобы освобождать убитые радиацией территории и получить радиоактивное загрязнение Днепра. Даже если вероятность этого очень мала.

Поэтому мотивов создавать хоть малейший риск ядерной угрозы у Украины примерно ноль. Даже несмотря на открытый террор, от которого (пока) невозможно защититься. Просто нет сопоставимой цены, чтобы так рисковать.

Потому что мы банально хотим помидоров, черешни и арбузов. Не говоря уже о таких абстрактных вещах, как любовь к родной земле. Любовь к Родине – дело жизненное. А вот ягодно-овощной мотив всем понятен. Даже МАГАТЭ, которая наполовину сидит в кармане рф. Против черешни у магатешников агрументов нет.

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Время гауляйтеров подходит к концу

При этом россияне пытаются угрожать, что подорвут станцию, если Украина будет пытаться ее освободить. Это красноречиво свидетельствует, насколько упорно они заботятся об интересах "освобожденных" ими людей. Обо всем этом пушкинизме, наследии екатерины великой и других галлюцинациях.

россияне прямо говорят людям: либо вы будете нашими, ой, "освобожденными", либо сгорите в ядерном аду. Вечная максима "купите лотерейный билет, иначе отключим газ", только в более масштабной аранжировке.

кремль решил надругаться над несчастной ООН, потому что в ядерный шантаж никто не верит. Но на месте херсонско-запорожско-донецко-луганских гауляйтеров я бы задумался. Это сигнал для вас. Если "освободители" не стесняются заявлять, что готовы превратить вас в ядерный пепел, чтобы вы не достались "злостной" Украине, я бы на вашем месте искал способ избавиться от таких "освободителей" или убегал. Точно не пытался бы строить карьеру коллаборанта. Недальновидно.

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Единственный возможный вариант, который ООН и МАГАТЭ в принципе может обсуждать с россией, – как быстро россияне сбегут со станции и оставят в покое персонал. Они держат людей в заложниках уже пять месяцев.

Ядерный террор – это повод для расширения санкций. Минимум.

После стрельбы россиян по АЭС и возле хранилища ядерных отходов нет никаких разумных объяснений, почему россия до сих пор в Совбезе ООН и почему ее не признали страной-террористом. Вот просто нет.

Актуальное – как развивается ситуация вокруг Запорожской АЭС: смотрите видео