Россия уже ударила по себе "грязной бомбой": в чем просчитались оккупанты

Навстречу "грязной бомбе". В последние дни роспропаганда начала показывать довольно редкий номер.

Басни кремлевских маразматиков

Площадки, обслуживающие интересы конкурирующих ведомств и групп влияния, в едином порыве заявили о том, что Украина якобы готовит теракт с применением "грязной бомбы".

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Сеть уже наполнена не только "новостями", слухами, но и пространной "аналитикой", где российской публике в красках описывают, как все будет происходить и зачем коварной Украине этот ужасный акт.

Если выстроить "аргументы" роспропагандистов в какую-то последовательность, то получается следующее: Украина получила от Запада "грязную бомбу", чтобы тайно (!) применить ее с целью обмана этого Запада (!!!), раскрутки обвинений России в терроризме и втягивания мира в ядерную войну . Но есть и другая "точка зрения": Украина тайно от Запада сама сделала "грязную бомбу" (где сделала – называют 5 - 6 точек) и готовится ее применить, чтобы скрыть проблемы на фронте, о которых Запад знает (!), и спровоцировать эскалацию. В общем, Запад все знает, но принято решение обмануть его цинично.

Пока остается непонятным, где Украина собирается применить "грязную бомбу" и чем эта "бомба" является. Видимо, в росмедиа пришла довольно общая разнарядка забить информпространство рандомным набором слов с упоминанием "грязной бомбы", а в остальном можно проявить свободу творчества.

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К чему эта истерика? Несколько слоев, позволяющих разыгрывать ситуацию в нужном направлении. Первый. Россия всегда использует тактику превентивного обвинения жертвы в своем преступлении. Прежде, чем совершить какое-либо злодеяние, они всегда зеркально обвиняют нас. В этом случае градус обвинений достаточно высок.

Никто не поверит, что Украина способна применить настоящее ядерное оружие, поэтому вводится какой-то суррогат. Он задирает планку возможных преступлений РФ максимально высоко. На этом фоне условный подрыв дамбы Каховской ГЭС уже не будет выглядеть каким-то выдающимся.

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Второе. Успехов на фронте у Кремля нет. Ситуация в Херсонской области ухудшается. Пока командование росармии перебрасывает на правый берег войска, увеличивая масштаб будущей братской могилы своих солдат. Но вскоре им понадобится правдоподобное объяснение "непростого решения" – бегства на левый берег. И сейчас они создают пространство для "деэскалации" – мол, спасли людей и упредили ядерную войну, но мы все вернееем!

Третье. Набирает ход история с признанием РФ государством-террористом. Кремлю срочно необходимо сломать эту тенденцию, показав, что Украина ничуть не лучше, расфокусировать внимание. Необязательно за этим последуют какие-то действия, но есть очевидная попытка сформировать линию "непонятно, кто из них там больший террорист". На Западе все меньше тех, кто ведется на такие вбросы, но пока они есть.

Главное – мы сумели донести основной аргумент: это наша земля, мы – последние, кто заинтересован наносить ей долговременный вред. Наоборот – дайте нам все, чтобы поскорее выгнать российскую орду. Следовательно, эти фокусы сработают в основном в России. В скором времени увидим, в какую сторону будет развиваться этот сюжет.

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На воре и шапка горит

Поскольку чушь о "грязной бомбе" с помощью Шойгу выведена на официальный (!) международный (!!!) уровень, теперь для Кремля было бы максимально тупо устроить подобный или сопоставимый теракт. Россия официально призналась в подготовке. Это – открытый шантаж Запада и повышение градуса перед G20.

Позиция Украины максимально прозрачна. Все ядерное оружие мы отдали именно в Россию. Украина всегда была бесконечно открыта для МАГАТЭ и сейчас открыта. Россия – наоборот. Любая компетентная структура может легко убедиться, что чудить на ядерные темы, тем более на своей территории, мы точно не будем. Поэтому РФ не сможет ослабить западное давление посредством террористической эскалации. Только загнать себя еще больше.

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