Путин пытается из всего делать переговорную позицию, – Фейгин о ядерном шантаже
Россия усиливает ядерный шантаж и приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Однако это ничего не меняет, поскольку для Владимира Путина никакие договоры не имели значения.
Так, российского диктатора никогда не сдерживали никакие международные обязательства и они не будут иметь никакого влияния, если будет угроза его власти. Такое мнение 24 Каналу выразил российский правозащитник Марк Фейгин.
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Выход России из договора ничего не меняет
В то же время для Запада выход России из Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) является определенным проблемным вопросом касательно поддержки стабильности в мире. Однако полномасштабная война России против Украины также несет угрозу миру. А агрессивная политика страны-агрессора не является меньшей проблемой, чем выход из соглашения.
"Здесь нет большой проблемы, потому что не станет Путина и договоры вернутся. А при власти Путина никакие договоры ничего не стоят – даже той бумаги, на которой написаны", – отметил Фейгин.
Кроме того, российский диктатор заявил якобы сейчас Россия приостанавливает участие в договоре, но может вернуться. Таким образом, Путин может пытаться выстроить себе переговорные позиции.
Путин пытается из всего делать переговорные позиции с помощью шантажа,
– подчеркнул российский правозащитник.
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Ранее глава Кремля прибегал к энергетическому шантажу мира, теперь прибавится международная безопасность.
"Больше или меньше шантажа, что это в общем-то меняет? Если это все, что Путин приготовил для Запада, в частности для США, то как-то немного. А они, возможно, приготовили самолеты и ракеты", – сказал российский правозащитник.
Он также добавил, что предоставление Украине истребителей и дальнобойных ракет имеет большее значение для мира и дальнейших стратегических договоров, чем игры с российским диктатором.
Россия приостановила участие в СНВ-3: что известно
- 21 февраля во время выступления на федеральном собрании глава Кремля заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3. А уже 22 февраля депутаты госдумы страны-агрессора единогласно проголосовали за это решение.
- В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что это является очередным провокационным жестом Кремля. Там призвали партнеров немедленно принять меры по противодействию российским манипуляциям ядерным оружием.
- В то же время в Вашингтоне назвали решение России "глубоко досадным и безответственным". Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что администрация Джо Байдена по-прежнему готова говорить о соглашении по ядерному оружию в любое время с Россией, "независимо от происходящего в мире".