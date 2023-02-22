Путин пытается из всего делать переговорную позицию, – Фейгин о ядерном шантаже

Россия усиливает ядерный шантаж и приостановила участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Однако это ничего не меняет, поскольку для Владимира Путина никакие договоры не имели значения.

Так, российского диктатора никогда не сдерживали никакие международные обязательства и они не будут иметь никакого влияния, если будет угроза его власти. Такое мнение 24 Каналу выразил российский правозащитник Марк Фейгин.

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Выход России из договора ничего не меняет

В то же время для Запада выход России из Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) является определенным проблемным вопросом касательно поддержки стабильности в мире. Однако полномасштабная война России против Украины также несет угрозу миру. А агрессивная политика страны-агрессора не является меньшей проблемой, чем выход из соглашения.

"Здесь нет большой проблемы, потому что не станет Путина и договоры вернутся. А при власти Путина никакие договоры ничего не стоят – даже той бумаги, на которой написаны", – отметил Фейгин.

Кроме того, российский диктатор заявил якобы сейчас Россия приостанавливает участие в договоре, но может вернуться. Таким образом, Путин может пытаться выстроить себе переговорные позиции.

Путин пытается из всего делать переговорные позиции с помощью шантажа,

– подчеркнул российский правозащитник.

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"Больше или меньше шантажа, что это в общем-то меняет? Если это все, что Путин приготовил для Запада, в частности для США, то как-то немного. А они, возможно, приготовили самолеты и ракеты", – сказал российский правозащитник.

Он также добавил, что предоставление Украине истребителей и дальнобойных ракет имеет большее значение для мира и дальнейших стратегических договоров, чем игры с российским диктатором.

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