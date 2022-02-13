Зачем Лукашенко изменения в Конституцию, что они предусматривают и как позволяют торговаться с президентом России Владимиром Путиным – эксклюзивно сайту 24 канала рассказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

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Чего хочет Лукашенко Об изменениях в Конституцию Александр Лукашенко впервые упомянул в послании белорусскому народу летом 2020 года. Это произошло за несколько дней до президентских выборов, которые привели к массовым уличным протестам, самой жестокой волны репрессий против оппозиции и заявлений ряда западных стран о непризнании Лукашенко президентом. Обнародованный проект изменений в Конституцию Беларуси готовился в течение года. Документ предусматривает удаление упоминания о безъядерном и нейтральном статусе страны. Общегосударственный референдум о поправках должен состояться уже в феврале 2022 года.

Зачем нужны изменения в Конституцию Беларуси

В новой редакции предлагается усилить роль Белорусского народного собрания. Это этакий тамошний квазипарламент. Что же касается возможной выгоды Кремля от трансформации белорусского основополагающего документа, то не склонен считать, что здесь уместно говорить о позитиве для Москвы. Видоизменение конституции надо трактовать скорее, как элемент политического торга Лукашенко с Путиным,

– отметил Магда.

Он напомнил, что по словам Лукашенко, несмотря на обнародование проекта изменений, в зависимости от обстоятельств власть страны оставляет "окно возможностей для усовершенствования уже существующих законодательных наработок".

Лукашенко торгуется с Путиным / Фото Getty Images

В том случае, если возникнет "потребность" провести модификации, мы сразу же почувствуем – будут какие-то реальные изменения в пользу России или нет,

– пояснил эксперт.

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Зачем Беларуси ядерный статус

Специалист также добавил, что восстановление ядерного статуса – это лишь разговоры, ведь подобное решение создало бы социальное напряжение в стране.

Это опять-таки часть обязанностей на уровне риторики – причитать в унисон с Москвой. Лично Лукашенко понимает прекрасно, что попытки каким-то образом восстановить ядерный арсенал пагубно влияют на уровень социального напряжения и неприятие такого решения гражданами,

– уверен Магда.

По его словам, если Беларусь и решится разместить ядерное вооружение, то оно будет российского происхождения. И именно так это будет преподносить Лукашенко.

Беларусь может разместить только ядерное вооружение российского происхождения / Фото Getty Images

Может ли Лукашенко передать власть и стать "серым кардиналом"

В то же время эксперт уточнил, что заменить Лукашенко в ближайшее время все же не получится.

Сегодня такой вариант развития событий невозможен. Во-первых, из-за того, что избавиться от всей полноты власти для Лукашенко является абсолютно неприемлемой опцией. А во-вторых, по состоянию на теперь, в Беларуси нет какой-то реальной ему альтернативы,

– резюмировал Магда.

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