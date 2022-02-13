Навіщо Лукашенку зміни до Конституції, що вони передбачають та як дозволяють торгуватися з президентом Росії Володимиром Путіним – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.

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Чого хоче Лукашенко Про зміни до Конституції Олександр Лукашенко вперше згадав у посланні білоруському народу влітку 2020 року. Це сталося за кілька днів до президентських виборів, які призвели до масових вуличних протестів, найжорстокішої хвилі репресій проти опозиції та заяв низки західних країн про невизнання Лукашенка президентом. Оприлюднений проєкт змін до Конституції Білорусі готувався протягом року. Документ передбачає видалення згадки про без'ядерний та нейтральний статус країни. Загальнодержавний референдум про поправки має відбутися вже в лютому 2022 року.

Навіщо потрібні зміни до Конституції Білорусі

У новій редакції пропонується посилити роль Білоруських народних зборів. Це такий собі тамтешній квазіпарламент. Що ж стосується можливої вигоди Кремля від трансформації білоруського засадничого документа, то не схильний вважати, що тут доречно говорити про позитив для Москви. Видозміну конституції треба трактувати скоріше, як елемент політичного торгу Лукашенка з Путіним,

– зазначив Магда.

Він нагадав, що за словами Лукашенка, не дивлячись на оприлюднення проєкту змін, залежно від обставин влада країни залишає "вікно можливостей для удосконалення вже існуючих законодавчих напрацювань".

Лукашенко торгується з Путіним / Фото Getty Images

В тому разі, якщо постане "потреба" провести модифікації, ми відразу ж відчуємо – будуть якісь реальні зміни на користь Росії чи ні,

– пояснив експерт.

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Навіщо Білорусі ядерний статус

Фахівець також додав, що відновлення ядерного статусу – це лише розмови, адже подібне рішення створило б соціальну напругу в країні.

Це знов-таки частина обов'язків на рівні риторики – голосити в унісон з Москвою. Особисто Лукашенко розуміє прекрасно, що спроби якимось чином відновити ядерний арсенал згубно вплинуть на рівень соціальної напруги та несприйняття такого рішення громадянами,

– впевнений Магда.

За його словами, якщо Білорусь і наважиться розмістити ядерне озброєння, то воно буде російського походження. І саме так це подаватиме Лукашенко.

Білорусь може розмістити лише ядерне озброєння російського походження / Фото Getty Images

Чи може Лукашенко передати владу та стати "сірим кардиналом"

Водночас експерт уточнив, що замінити Лукашенка найближчим часом все ж не вийде.

Сьогодні такий варіант розвитку подій є неможливим. По-перше, через те, що позбавитися всієї повноти влади для Лукашенка є абсолютно неприйнятною опцією. А по-друге, за станом на тепер, у Білорусі немає якоїсь реальної йому альтернативи,

– резюмував Магда.

Що останнім часом говорив Лукашенко про Україну:

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