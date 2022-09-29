Путин сейчас ведет себя так же, как перед 24 февраля: пойдет ли глава кремля на ядерный удар

Путин всегда пытается идти по пути эскалации и повышать ставки, если у него что-то не получается. Поэтому в ситуации с ядерным шантажом лучше готовиться к худшему развитию событий.

Об этом 24 каналу рассказал международный обозреватель и российский оппозиционный журналист Иван Яковина. По его словам, все люди из российского руководства, которые хорошо знают путина, утверждают, что тот всегда идет по пути эскалации.

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Путин не привык проигрывать и никогда не хочет этого признать. В войне с Украиной он так и не хочет признать, что уже потерпел поражение. Поэтому снова повысил ставки – провел мобилизацию и собирается аннексировать временно оккупированные территории Украины.

Он считает, что с помощью этих двух способов он сможет заставить Украину подписать мир на его условиях. Ясно, что этого не произойдет. Но нужно понимать, что эскалация с мобилизацией и референдумами – это уже предпоследнее средство. Последний – ядерные удары,

– считает Яковина.

"Думаю, путин пойдет на применение ядерного оружия"

По мнению журналиста, путин все-таки решит применить ядерное оружие, когда станет понятно, что мобилизация не принесла нужных для него результатов. Он сейчас похож на Гитлера в его последние моменты правления.

Путин сейчас ведет себя так же, как перед 24 февраля – резко и агрессивно. Тогда Яковина считал, что диктатор не рискнет сразу начать войну, а подождет по крайней мере до 2024 года, когда должны пройти выборы в США, россии и Украине. Но он взял – и начал войну.

Думаю, что не нужно эту ошибку повторять. Надо рассматривать самый плохой вариант. К сожалению, мне кажется, что путин решил пуститься во все тяжкие. У него сейчас нет тормозов,

– подчеркнул Яковина.

Нанесет ли путин ядерный удар по Украине – говорит Иван Яковина: смотрите видео

Конечно, в этой ситуации следует смотреть на реакцию Соединенных Штатов. Важный вопрос – дадут ли они российскому диктатору повысить ставки. Но то, что путин попытается это сделать – Яковина не сомневается.

Добавим, в Главном управлении разведки Минобороны Украины считают, что угроза применения тактического ядерного оружия со стороны россии очень высока. Вероятно, оккупанты попытаются нанести удары вдоль линии фронта.