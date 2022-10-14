У Зеленского говорят о "резком снижении ядерной угрозы" со стороны России

В случае реальной ядерной угрозы со стороны России она получит ответ от мира. По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, российские власти это понимают.

Подоляк отметил, что НАТО следит за всем происходящим в России с ядерным оружием. Кремль уже получил предупреждение о реакции на попытку его применить.

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Мир делает многое, чтобы сдержать Россию от использования ядерного оружия

Подоляк отметил, что сегодня Россия постепенно сокращает свои риторические угрозы ядерным оружием.

Есть протокол, согласно которому действуют ядерные государства,

– добавил советник главы ОП.

По его словам, мир уже многое делает для того, чтобы не дать России применить ядерное оружие, в частности предупредительные заявления прозвучали от:

президента США Джозефа Байдена,

генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга,

генсека ООН Антониу Гутерреше.

Подоляк отметил, что Россия напала на Украину с обычным оружием, и ВСУ пошли в контрнаступление и отвергли оккупационную армию также с помощью обычного оружия.

"Россия говорит: "Если Украина не позволит нам покинуть территории, на которые мы вторглись и которые не можем удержать обычным вооружением, мы будем применять ядерное оружие". Вот как ядерное государство грозит неядерному государству ", – добавил советник главы ОП.

По его словам, если Россию не остановить сейчас, другие страны откажутся от Договора о нераспространении ядерного оружия, ведь любая война против ядерного государства приведет к потерям.

"Эти страны будут пытаться найти компоненты ядерного оружия на черном рынке или в другом месте. Россия не только угрожает Украине, она ломает ключевой элемент глобальной безопасности", – пояснил Подоляк.

Он отметил, что именно поэтому другие страны жестко реагируют на шантаж со стороны владеющего ядерным оружием государства.

"Всем понятно, что они должны дать России симметричный ответ. Те, кто хочет применить ядерное оружие, получат ответ, и Россия, похоже, это понимает", – добавил советник руководителя ОП.

Подоляк заявил, что, несмотря на заявления Кремля, оккупанты, скорее всего, не будут применять ядерное оружие, в том числе тактическое.

Сегодня мы видим резкое снижение ядерной угрозы в российской риторике – если игнорировать пропагандистов и говорить об официальных лицах. Мы наблюдаем резкое снижение ядерной угрозы, и это довольно хороший знак,

– отметил советник главы ОП.

Он подытожил, что Россия признала, что может вести войну обычным вооружением, но любая попытка применить ядерное оружие приведет к немедленному ответу.

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