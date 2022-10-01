Путин может пойти на ядерный теракт в Украине, но ничего не выиграет: в ISW описали два сценария

Президент России Владимир Путин угрожает всему миру, что он нанесет ядерный удар по Украине. Аналитики предполагают, что он может осуществить террористическую атаку, но это ему ничего не даст.

По поводу вероятной ядерной атаки со стороны России поделились своими мнениями аналитики из Института по изучению войны. Там было отмечено, что враг может использовать несколько тактических ядерных боеприпасов.

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Путин может рискнуть

Как отмечают эксперты, ядерный удар Путин может нанести для достижения желаемого оперативного эффекта. Речь идет о замораживании линии фронта, а также прекращении контрнаступлений ВСУ. Но риски слишком высоки.

Украину и Запад вряд ли запугают такого рода атаки. А все потому, что народ нашей страны неоднократно доказал, что будет бороться за свое государство до последнего. Поэтому диктатора ожидает либо капитуляция, либо решительный, но бессмысленный шаг.

Составители отчета считают, что президент России может выбрать один из двух вариантов применения ядерного оружия. Аналитики предполагают, что врагу не хватит одного удара, поэтому могут быть использованы сразу несколько тактических ядерных боеприпасов.

Куда может ударить Россия ядерной

По предположениям аналитиков, говорится о:

ключевые украинские наземные линии связи и командные центры (это позволит парализовать контрнаступательные операции);

концентрацию сил обороны Украины вблизи линии столкновения.

Чтобы лишить Украину возможности вести контрнаступление, противнику придется использовать не один тактический ядерный боеприпас. Эти удары, убеждены составители отчета, не принесут ему желаемых результатов. Более того, он лишь повысит уровень возмездия, которое готовят на Западе.

Возможный ядерный удар со стороны России – очередная демонстрация того, что враг не одержал никаких масштабных побед в войне. По крайней мере, если вспоминать о желании молниеносно быстро взять под контроль Киев и Харьков.

Кроме того, следует понимать, что использование ядерного оружия не позволит врагу захватить всю территорию Украины. В то же время оккупанты могут надеяться именно на тактические удары. Мол, с их помощью можно будет прорваться вглубь территории Украины.

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