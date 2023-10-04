"Призывы к терроризму": россияне свирепствуют из-за слов Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью

Россияне возмущены словами пропагандистки Маргариты Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью. Более того, на нее уже начали жаловаться в следственный комитет и российсое МВД.

Такие комментарии можно увидеть в сети под видео в российских телеграм-каналах, распространяющих видео с предложением Симоньян устроить ядерный взрыв над Сибирью. Очевидно, пропагандистка не ожидала такой реакции, а потому начала удалять комментарии в сети, передает 24 Канал.

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"Совершенно потеряли адекватность"

Как ни странно, россияне отреагировали на слова кремлевской пропагандистки очень остро. Симоньян массово начали осуждать за такую "идею". Большинство пользователей сети принялись напоминать пропагандистке, что в Сибири тоже живут люди, поэтому о ядерном взрыве не может быть и речи. Часть россиян решила перехитрить Симоньян и предложила устроить ядерный взрыв над Москвой. Такую позицию аргументировали тем, что в этом "нет ничего страшного", напомнив пропагандистке о ее же слова.

Россияне изрядно разозлились из-за слов Симоньян. Часть пользователей подчеркнула, что слова о "безопасном" ядерном взрыве над Сибирью – это открытые призывы к терроризму. Кремлевской пропагандистке предложили приехать и лично проконтролировать ядерный взрыв над Сибирью.

Интересно, что негативные комментарии по каналу Симоньян начали массово удалять. Это еще больше разозлило россиян. Они начали жаловаться на "свободу слова" в России и осудили пропагандистку еще больше.

Реакция россиян на слова Симоньян – больше в карусели

Кроме того, на Симоньян уже пожаловались в следственный комитет и министерство внутренних дел России. Так, оппозиционный активист и помощник депутата Московской думы Николай Королев подал соответствующее заявление, о чем сообщил на своих страницах в соцсетях. Он подчеркнул, что слова Симоньян являются нарушением законодательства России. Королев также требует, чтобы пропагандистку привлекли к уголовной и административной ответственности из-за слов о ядерном взрыве над Сибирью.



На Симоньян подали заявление / Скриншот



Заявление на русскую пропагандистку / Скриншот

Что предложила Симоньян

Кремлевская пропагандистка 3 октября опубликовала очередное видео с баснями для россиян. В нем она предложила "гениальную" идею устроить ядерный взрыв над Сибирью.

Симоньян заявила, что "ничего страшного в этом нет". Мол, никто не умрет от радиации, никакой ядерной зимы не будет и другие чепухи. Последствия в применении ядерки на территории России пропагандистка видит только "положительные" – якобы будут выведены из строя только спутники и электроника. Пропагандистка также поделилась "прекрасной перспективой" вернуться в прошлое, когда люди пользовались только стационарными телефонами и не использовали кучу гаджетов.