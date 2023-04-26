Быстрое отравление и потеря зрения: в Украину могли завезти опасную кукурузу для попкорна

На полках украинских магазинов может появиться попкорн, приготовленный из ядовитой кукурузы. Она в нашу страну могла попасть из Испании.

В кукурузе были обнаружены опасные вещества, которые могут вызвать отравление и боль в животе. Сейчас партию с опасным растением обнаружили только в Одесской области.

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Токсическая кукуруза из Испании могла оказаться в Украине

В Госпродпотребслужбе 26 апреля сообщили, что до них дошла информация об обнаружении ядовитых веществ в кукурузе для приготовления попкорна, которую недавно в Украину завезли из Испании. В ней был обнаружен опасный ядовитый пестицид – хлорпирифос.

Хлорпирифос – ядовитое вещество, применяемое как контактный инсектицид широкого спектра действия, то есть им травят вредителей растений. Человек тоже довольно легко может отравиться им. Среди наиболее распространенных симптомов отравления есть боль в животе, диарея и потеря остроты зрения.

В ведомстве также призвали операторов рынка обратиться к ним в случае обнаружения токсического груза. Импортером этого растения стало общество с ограниченной ответственностью "Фоззи Коммерц".

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