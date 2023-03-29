В Карибском море нашли заброшенную суперяхту российского олигарха
Источник:Insider
У острова Антигуа, расположенного в Карибском море, была найдена заброшенная роскошная яхта. Местные власти предлагают ее продать, если собственник не найдется.
21 марта правительство карибской страны Антигуа и Барбуды объявило судно "брошенным". За это время появились желающие, готовые выкупить яхту.
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Яхта может принадлежать российскому олигарху
82-метровая яхта Alfa Nero более 18 месяцев стоит в бассейне Карибского моря. На борту роскошного судна есть тренажерный зал, парикмахерская и несколько бассейнов. Местные власти сообщают, что уже получили предложения по покупке яхты более чем на 50 миллионов долларов.
В Министерстве финансов США ранее заявляли, что роскошное судно может принадлежать российскому олигарху Андрею Гурьеву. Однако 28 марта представитель российского миллиардера заявил, что яхта не его собственность.
Гурьев не владеет и не контролирует Alfa Nero, а просто время от времени использовал судно по коммерческому чартеру с 2014 года,
– заявил представитель олигарха.
Почему правительство решило продать яхту
Поскольку яхта очень дорогая, то правительство Антигуа и Барбуды предлагает ее продать, если до 31 марта никто не заявит право собственности. Окончательная стоимость судна еще не объявлена (примерно оценивается в 81 миллион долларов), однако власти планируют потратить 500 тысяч долларов на погашение долга в яхт-клубе Антигуа. Остальные средства с продажи яхты пойдут в государственный бюджет карибской страны.
Кроме того, такое долгое простаивание судна в бухте чревато безопасностью острова. Поскольку яхту долгое время не использовали, она может нуждаться в ремонте. Представитель яхт-клуба говорит, что судно может набирать воду и затонуть. Что страшнее, в бухте нервничают, что судно может загореться из-за утечки горючего. Это нанесет огромный ущерб, если Alfa Nero не застрахована.
Как российские олигархи обходят санкции
- С началом полномасштабного вторжения российские олигархи потеряли под 100 миллиардов долларов из-за санкций. Больше всего "пострадал" миллиардер Роман Абрамович, состояние которого упало почти на 57 процентов.
- Однако российские олигархи нашли способ, как защитить имущество от санкций. Суперяхты, попавшие под санкции по всему миру, нашли "убежище" в Турции. По оценкам журналистов, сейчас там "сохраняется" по меньшей мере 32 роскошных яхты российских олигархов.
- Хорватия также являлась одним из излюбленных мест российских владельцев яхт. Однако в январе 2023 года стало известно, что при странных обстоятельствах из страны исчезла яхта подсанкционного российского олигарха.