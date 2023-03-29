21 березня уряд карибської країни Антигуа і Барбуди оголосив судно "покинутим". За цей час з'явилися охочі, які вже готові викупити яхту.

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Яхта може належати російському олігарху

82-метрова яхта Alfa Nero понад 18 місяців стоїть у басейні Карибського моря. На борту розкішного судна є тренажерний зал, перукарня та декілька басейнів. Місцева влада повідомляє, що вже отримала пропозиції щодо купівлі яхти на понад 50 мільйонів доларів.

У Міністерстві фінансів США раніше заявляли, що розкішне судно може належати російському олігарху Андрію Гур'єву. Проте 28 березня представник російського мільярдера заявив, що яхта не є його власністю.

Гур'єв не володіє і не контролює Alfa Nero, а просто час від часу використовував судно за комерційним чартером з 2014 року,

– заявив представник олігарха.

Довідка. Андрій Гур'єв є "близьким другом" Владіміра Путіна. Він – засновник компанії з виробництва добрив, а його чистий капітал оцінюють у 10,1 мільярда доларів. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрапив під санкції США, Великої Британії та Євросоюзу.

Чому уряд вирішив продати яхту

Оскільки яхта дуже дорога, то уряд Антигуа і Барбуди пропонує її продати, якщо до 31 березня ніхто не заявить права власності. Остаточна вартість судна ще не оголошена (приблизно оцінюють у 81 мільйон доларів), проте влада планує витратити 500 тисяч доларів на погашення боргу у яхт-клубі Антигуа. Решта коштів з продажу яхти піде у державний бюджет карибської країни.

Окрім того, таке довге простоювання судна у бухті загрожує безпеці острова. Оскільки яхту довгий час не використовували, вона може потребувати ремонту. Представник яхт-клубу говорить, що судно може набирати воду й затонути. Що страшніше, у бухті нервують, що судно може загорітися через витік пального. Це завдасть величезних збитків, якщо Alfa Nero не застрахована.

Як російські олігархи оминають санкції