21 березня уряд карибської країни Антигуа і Барбуди оголосив судно "покинутим". За цей час з'явилися охочі, які вже готові викупити яхту.
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Яхта може належати російському олігарху
82-метрова яхта Alfa Nero понад 18 місяців стоїть у басейні Карибського моря. На борту розкішного судна є тренажерний зал, перукарня та декілька басейнів. Місцева влада повідомляє, що вже отримала пропозиції щодо купівлі яхти на понад 50 мільйонів доларів.
У Міністерстві фінансів США раніше заявляли, що розкішне судно може належати російському олігарху Андрію Гур'єву. Проте 28 березня представник російського мільярдера заявив, що яхта не є його власністю.
Гур'єв не володіє і не контролює Alfa Nero, а просто час від часу використовував судно за комерційним чартером з 2014 року,
– заявив представник олігарха.
Чому уряд вирішив продати яхту
Оскільки яхта дуже дорога, то уряд Антигуа і Барбуди пропонує її продати, якщо до 31 березня ніхто не заявить права власності. Остаточна вартість судна ще не оголошена (приблизно оцінюють у 81 мільйон доларів), проте влада планує витратити 500 тисяч доларів на погашення боргу у яхт-клубі Антигуа. Решта коштів з продажу яхти піде у державний бюджет карибської країни.
Окрім того, таке довге простоювання судна у бухті загрожує безпеці острова. Оскільки яхту довгий час не використовували, вона може потребувати ремонту. Представник яхт-клубу говорить, що судно може набирати воду й затонути. Що страшніше, у бухті нервують, що судно може загорітися через витік пального. Це завдасть величезних збитків, якщо Alfa Nero не застрахована.
Як російські олігархи оминають санкції
- З початком повномасштабного вторгнення російські олігархи втратили під 100 мільярдів доларів через санкції. Найбільше "постраждав" мільярдер Роман Абрамович, статки якого впали майже на 57 відсотків.
- Проте російські олігархи знайшли спосіб як захистити майно від санкцій. Супер'яхти, які потрапили під санкції по всьому світу, знайшли "притулок" у Туреччині. За оцінками журналістів, нині там "зберігається" щонайменше 32 розкішні яхти російських олігархів.
- Хорватія також була одним з улюблених місць російських власників яхт. Проте у січні 2023 року стало відомо, що за дивних обставин з країни зникла яхта підсанкційного російського олігарха.