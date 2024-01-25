"Временно отплывала": в АРМА объяснили движение яхты Royal Romance Медведчука

Яхта Royal Romance кума Путина Виктора Медведчука двинулась из хорватского порта Трогир. В АРМА прокомментировали, почему двигалась яхта Медведчука.

Эту яхту еще в 2022 году арестовали из-за санкций против Виктора Медведчука.

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Яхта Медведчука отчалила из хорватского порта

По данным хорватского сайта dnevnik.hr, яхта Royal Romance, которую связывают с семьей подсанкционного политика Виктора Медведчука, утром 25 января 2024 года отплыла из порта Трогир в Хорватии. Она находилась там под арестом с весны 2023 года.

Известно, что в 2015 году эту яхту длиной 92 метра получила компания Fregata Marine Ltd. (Маршалловы острова). Ее владелицей была жена Медведчука – Оксана Марченко. Однако уже в 2021 году у судна сменился владелец.

Так, им стало Lanelia Holdings Ltd (Маршалловы острова), владельцы которого были неизвестны.

В 2022 году Львовский суд арестовал Royal Romance. А уже в ноябре 2023 года Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило о намерении продать яхту. Стоит заметить, что стоимость судна оценивалась в 200 миллионов евро.

Хорватский сайт dnevnik.hr со ссылкой на юридическую фирму Gajski, Grlić, Prka and partners (Загреб) пишет, что владельцем Lanelia Holding является гражданин России Алексей Инкин. Отмечается, что он пытается доказать, что приобрел судно до начала российского вторжения в Украину.

Почему двигалась яхта Медведчука

Осенью прошлого года российские СМИ сообщали, что бизнесмен по имени Алексей Инкин ранее был топ-менеджером группы компаний Регион. Впоследствии он стал владельцем холдинговой компании Эволюция, которая была создана в 2018 году. Ее активы сосредоточены в нефтегазовой (ВПК-ойл, Горный, Сибгаз) и угольной (АнтрацитИнвестПроект) промышленностях, недвижимости. Есть доля в биофармацевтической компании Самсон-мед.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) объяснили что же происходит с суперяхтой Виктора Медведчука.

Со ссылкой на органы государственной власти Хорватии, в АРМА отметили, что судно все время находится в пункте дислокации, у причала верфи Adria Docks в городе Трогир.

Согласно сообщению Министерства моря, транспорта и инфраструктуры Республики Хорватия, яхта Royal Romance 25 января 2024 года временно отчалила для подтверждения ее технической способности, плавучести и работы двигателей (тест драйв). Об этом говорится в ответе на запрос издания NV Бизнес.

Провести такие мероприятия было решением Окружного суда города Сплит, что в Хорватии. Чтобы обеспечить законность во время технической проверки наблюдение осуществляется Капитаном порта с участием полицейских Хорватии.

Согласно данным сайта Marintraffic.com, подтверждено уход яхты в 10:35 и приход в 12:47 (UTC +1).

Кроме того, Государственным секретарем Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия – Руководителем межведомственной рабочей группы по вопросам поддержки Украины Франо Матушичем сообщено о принятии Окружным судом города Сплит решения передать судно Royal Romance Украине на основании запроса о международно-правовой помощи,

– уточнили в АРМА.

Передадут ли судно Украине

Хорватия ожидает скорейшей передачи судна Украине. По мнению хорватской стороны, правовых препятствий для осуществления этого намерения не существует.

Также АРМА получило согласование на проведение повторного осмотра этого актива для проведения качественной реализации.

После того как будет проведена оценка арестованного актива, АРМА планирует осуществить его реализацию. "Продажа этого лота станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за рубежом", – подчеркнули в Нацагентстве.

Детали об аресте яхты Медведчука