Цю яхту ще у 2022 році заарештували через санкції проти Віктора Медведчука.

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Яхта Медведчука відчалила з хорватського порту

За даними хорватського сайту dnevnik.hr, яхта Royal Romance, яку пов'язують з родиною підсанкційного політика Віктора Медведчука, зранку 25 січня 2024 року відпливла з порту Трогір в Хорватії. Вона знаходилася там під арештом з весни 2023 року.

Відомо, що у 2015 році цю яхту довжиною 92 метри отримала компанія Fregata Marine Ltd. (Маршалові острови). Її власницею була дружина Медведчука – Оксана Марченко. Однак вже у 2021 році у судна змінився власник.

Так, ним стало Lanelia Holdings Ltd (Маршалові острови), власники якого були невідомі.

У 2022 році Львівський суд арештував Royal Romance. А вже у листопаді 2023 року Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) заявило про намір продати яхту. Варто зауважитит, що вартість судна оцінювалася в 200 мільйонів євро.

Хорватський сайт dnevnik.hr з посиланням на юридичну фірму Gajski, Grlić, Prka and partners (Загреб) пише, що власником Lanelia Holding є громадянин Росії Алєксєй Інкін. Зазначається, що він намагається довести, що придбав судно до початку російського вторгнення в Україну.

Цікаво! Восени минулого року російські ЗМІ повідомляли, що бізнесмен на ім'я Алєксєй Інкін раніше був топ-менеджером групи компаній Регіон. Згодом він став власником холдингової компанії Еволюція, що була створена у 2018 році. Її активи зосереджені в нафтогазовій (ВПК-ойл, Горний, Сібгаз) та вугільній (АнтрацитІнвестПроєкт) промисловостях, нерухомості. Є частка у біофармацевтичній компанії Самсон-мед.

Чому рухалась яхта Медведчука

В Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) пояснили що ж відбувається із суперяхтою Віктора Медведчука.

З посиланням на органи державної влади Хорватії, в АРМА зазначили, що судно весь час перебуває у пункті дислокації, біля причалу верфі Adria Docks у місті Трогір.

Відповідно до повідомленням Міністерства моря, транспорту та інфраструктури Республіки Хорватія, яхта Royal Romance 25 січня 2024 року тимчасово відчалила для підтвердження її технічної спроможності, плавучості та роботи двигунів (тест драйв). Про це йдеться у відповіді на запит видання NV Бізнес.

Провести такі заходи було рішенням Окружного суду міста Спліт, що у Хорватії. Щоб забезпечити законність під час технічної перевірки спостереження здійснюється Капітаном порту за участі поліцейських Хорватії.

Відповідно до даних сайту Marintraffic.com, підтверджено відхід яхти о 10:35 та прихід о 12:47 (UTC +1).

Крім того, Державним секретарем Міністерства закордонних та європейських справ Республіки Хорватія – Керівником міжвідомчої робочої групи з питань підтримки України Франо Матушічем повідомлено про ухвалення Окружним судом міста Спліт рішення передати судно Royal Romance Україні на підставі запиту про міжнародно-правову допомогу,

– уточнили в АРМА.

Чи передадуть судно Україні

Хорватія очікує якнайшвидшої передачі судна Україні. На думку хорватської сторони, правових перешкод для здійснення цього наміру не існує.

Також АРМА отримало погодження на проведення повторного огляду цього активу для проведення якісної реалізації.

Після того як буде проведена оцінка арештованого активу, АРМА планує здійснити його реалізацію. "Продаж цього лоту стане першим прикладом реалізації арештованих активів, що перебувають за кордоном", – нагололсили в Нацагентстві.

Деталі про арешт яхти Медведчука