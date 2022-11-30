У Хорватії ФБР обшукали яхту Медведчука та Марченко
92-метрове судно пришвартоване в Трогірі. Ордер на обшук було видано 15 листопада на запит Міністерства юстиції США. В ньому вказані імена Медведчука та його дружини. Так, обшук було проведено 10 днів тому.
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За словами судді та представника окружного суду Спліта Дінко Мешина, обшук судна пройшов з ініціативи влади Сполучених Штатів. У виданні зазначають, що процедура пройшла в умовах секретності, у зв'язку з цим суддя не надав журналістам більш детальної інформації.
Проти політика та його дружини Вашингтон порушив кримінальні справи за порушення федеральних законів, зокрема, їх звинувачують у відмиванні грошей.
Справа Медведчука: що відомо
- Ексгенпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку. Мовилося про ймовірне вчинення держзради та замаху на розграбування нацресурсів у тимчасово окупованому Криму.
- Після цього Медведчука вперше взяли під домашній арешт.
- Після 24 лютого Медведчук зник зі свого маєтку. Але 12 квітня його затримали та взяли під варту.
- 21 вересня відбувся найбільший обмін полоненими між Україною та Росією. Наша країна передала Росії 55 загарбників та Медведчука.
- Путін обміняв чи не найзаклятіших ворогів Росії, яких вони хотіли судити, катувати та страчувати, на Медведчука і водночас оголосив мобілізацію. Цим він продемонстрував, що буде рятувати тих, хто наближений до влади, наприклад, свого кума, а всіх інших – звичайних росіян – відправить помирати на війну.
- Водночас стало відомо, що переданого Росії кума Путіна продовжать судити в Україні. Процес здійснюватиметься за заочною процедурою – in absentia.
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