Суперяхта Путина в срочном порядке покидает европейские воды из-за угрозы со стороны украинских беспилотников

Российская элита вынуждена принимать беспрецедентные меры безопасности для сохранения своего самого ценного имущества. В частности, европейские воды в экстренном порядке покидает 82-метровая суперяхта Graceful стоимостью около 135 миллионов долларов, которую связывают с Владимиром Путиным.

Как сообщает издание The Telegraph, журналисты которого проанализировали данные морской разведки и спутниковые снимки, в настоящее время судно движется вдоль побережья Норвегии и в ближайшие дни должно прибыть в российский порт Мурманск.

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Почему яхта Путина экстренно меняет курс?

Судно сопровождают два корабля Военно-морского флота России, а сам конвой находится под наблюдением НАТО. Палубу яхты накрыли специальными антидроновыми сетками.

Непосредственное сопровождение обеспечивают российский эсминец класса I "Североморск" и 7,5-тысячетонное спасательно-патрульное судно "Воевода". По информации высокопоставленного источника в НАТО, во время прохождения по Балтийскому морю российские корабли также сопровождали патрульные корабли ВМС Германии и Дании.

Согласно данным американских правительственных документов, Путин неоднократно пользовался этой яхтой. В частности, в 2021 году он совершил на ней путешествие по Черному морю вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Яхта оборудована бассейнами с морской и пресной водой, вертолетной площадкой, тренажерным залом и защищенными правительственными системами связи.

За 17 дней до начала полномасштабного вторжения России в Украину судно перевели с верфи Blohm & Voss в немецком Гамбурге в российский Калининград. Через четыре месяца после вторжения Соединенные Штаты внесли яхту в санкционный список, после чего ее переименовали в "Косатка".

После этого судно почти четыре года не появлялось в открытом доступе и только на прошлой неделе вновь вышло в море.

Система автоматической идентификации судов зафиксировала проход яхты через Датские проливы, однако после входа в Северное море сигнал был отключен. В то же время судно "Воевода" продолжало передавать свои координаты. По имеющейся информации, конвой направляется мимо норвежского города Тромсе в Мурманск.

Бывший военный атташе Великобритании в Москве Джон Форман объяснил перемещение яхты усилением опасений Кремля после украинских ударов по Кронштадту.

Они не хотят рисковать. После того как украинцы нанесли мощные удары по Кронштадту, яхту решили отвести как можно дальше,

– Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в Москве.

Всего неделю назад украинские дальнобойные беспилотники провели атаку на стратегическую военно-морскую базу России в Кронштадте на острове Котлин примерно в 20 километрах к востоку от Санкт-Петербурга. Под удар, в частности, попал один из немногих современных российских боевых кораблей – "Бойкий".

Спутниковые снимки свидетельствуют, что после атаки база в Кронштадте стала заметно менее заполненной кораблями. По сравнению с июнем прошлого года в порту сейчас находится как минимум на девять судов меньше.

Подобная атака произошла и в ноябре прошлого года, когда украинские беспилотники поразили российские фрегаты класса "Гепард" – "Татарстан" и "Дагестан", а также несколько малых ракетных кораблей в Каспийском море, почти в 1600 километрах от Украины.

По мнению экспертов, после серии успешных украинских ударов Кремль решил отвести свои наиболее ценные суда подальше от Балтийского моря.

Эксперт по военно-морским вопросам Эмма Солсбери считает, что сопровождение яхты сразу двумя военными кораблями свидетельствует о чрезмерных мерах безопасности.

Это выглядит как абсолютный избыток охраны. Кремль не хочет рисковать тем, что яхту могут задержать корабли НАТО или потопить украинцы. Для Путина это был бы огромный репутационный удар,

– Эмма Солсбери, эксперт по военно-морским вопросам.

Почему российский диктатор усиливает собственную охрану?

Издание также отмечает, что в последние месяцы Путин значительно усилил свою охрану. В частности, он увеличил численность сотрудников Федеральной службы охраны, отвечающих за его безопасность и безопасность членов семьи, до 812 человек.

Сотрудникам из ближайшего окружения диктатора запрещено пользоваться устройствами с доступом в интернет, а в домах поваров, охранников и фотографов установлены дополнительные системы наблюдения.

Помимо резиденции в Москве, особое внимание уделяется его поместью на озере Валдай. По данным расследования "Радио Свобода", основанного на спутниковых снимках, вокруг резиденции уже установлено 27 башен с зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь".

Что известно об охоте на российский флот?

Стоит отметить, что перемещение яхты Путина произошло после того, как Великобритания впервые самостоятельно задержала российское судно Smyrtos, находившееся под санкциями. Это произошло через три месяца после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал усилить борьбу с так называемым "теневым флотом" Кремля.

По данным компании Starboard Maritime Intelligence, после задержания "Smyrtos" через британские воды прошли еще как минимум 19 судов российского "теневого флота", находящихся под санкциями.

Издание также отмечает, что Graceful стала уже второй яхтой, связанной с Владимиром Путиным, которая покинула европейские воды. В прошлом месяце 71-метровая яхта Victoria отправилась из Краснодарского края через Черное море на турецкий курорт Бодрум.

Согласно документам, владельцем "Victoria" является компания, связанная с российским бизнесменом Геннадием Тимченко, которого считают давним соратником и другом Путина.