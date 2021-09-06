Яхта и сноубординг на песке: дочь главаря оккупантов Пушилина элитно отдохнула в Дубае
Источник:телеграм-канал "Бэтмен ДНР"
Одна из дочерей пророссийского главаря боевиков в Донецкой области Дениса Пушилина отдохнула в Дубаи на широкую ногу. Местные жители обвинили своего "лидера" в хищении денег с их "бюджета".
Номер 3 тысяч долларов
Фото и видео с отдыха 17-летней Илоны опубликовал местный телеграм-канал. На них девушка в брендовой одежде позирует на фоне зданий, Персидского залива и яхты.
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Илона активно публиковала видео катания на яхте. Кроме того, она попыталась катание на сноуборде песчаными дюнами. Новый опыт оказался неудачным – буквально через несколько метров девушка упала и перевернулась на песке.
Смотрите видео с отдыха дочери Пушилина в Дубае:
Такой отдых якобы обошелся Пушилину в 7 - 8 тысяч долларов, только номер в гостинице стоил около 3 тысяч. Местный телеграм-канал обвинил главаря в том, что он не думает о населении.
Пока граждане не получают зарплату, не могут найти достойную работу, заводы обанкротились, а в бюджете нет денег – не время жировать. Пушилин и его дети должны жить также, как живет народ,
– говорится в сообщении.
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