В Красном море затонула яхта: в МИД ответили, были ли на борту украинцы

В понедельник, 25 ноября, в Красном море затонула яхта Sea Story. На ее борту находилось почти полсотни человек, часть из них пропала без вести.

Стало известно, что среди пассажиров граждан Украины не было. Об этом сообщают источники 24 Канала в Министерстве иностранных дел.

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Были ли на борту затонувшей яхты украинцы

По информации полученной от компетентных органов Египта, среди туристов, которые находились на туристическом судне Sea Story, граждан Украины нет. ПУ в АРЕ и ДКС МИД Украины держат ситуацию на контроле,

– прокомментировали инцидент в МИД.

Отметим, что дайвинг-тур отправился из порта Порто-Галиб в Марса-Алами и должен был вернуться в порт Хургада. Причина катастрофы пока неизвестна. Для поисков людей были привлечены вертолет и военно-морские подразделения.

По информации СМИ, на борту находилось 45 человек, из которых 31 человек – туристы, остальные 14 – члены экипажа. Сначала сообщалось, что все присутствующие пропали без вести. Однако уже впоследствии стало известно о спасении 28 человек.

Национальность пропавших лиц остается неизвестной.